Харьков

  • 281
    •  / 

В харьковских храмах пройдут рождественские богослужения: расписание

В харьковских храмах пройдут рождественские богослужения: расписание
Богослужения, посвященные православному Рождеству Христову, пройдут 6 и 7 января в храмах Харькова.
Главная рождественская служба начнется в Свято-Благовещенском кафедральном соборе в 9.00 7 января.

В центре Харькова открылась рождественская ярмарка: ассортимент, цены


Храм

Адрес храма

 

6 января

Вечернее богослужение

7 января

Божественная литургия

Свято-Благовещенский кафедральный собор

Благовещенская площадь, 1, тел. 712-47-37, 777-00-83

16:00 вечерня

 

07:00 литургия

09:00 литургия

Свято-Покровский мужской монастырь

ул. Университетская, 8/10, тел.: 731-50-30

17:00 вечерня

 

07:00 литургия

09:00 литургия

Храм 2000-летия Рождества Христова

пр. Науки, 65,

 тел.: 343-74-26

16:00 вечерня

09:00 литургия

Свято-Успенский Собор

ул. Университетская, 11

 

16:00 вечерня

08:00 литургия

Свято-Пантелеимоновский храм

ул. Клочковская, 94,

тел.: 705-15-07, 705-15-06

15:00 вечерня

 

08:00 литургия

 

Храм иконы Божией Матери ''Живоносный источник''

(ЦКБ-5)

ул. Балакирева, 5

 

 

-

08:30 литургия

Храм иконы Божией Матери "Взыскание погибших"

ул. Культуры, 22-а

23:30 вечерня и литургия

Храм иконы Божией Матери Отрада или Утешение

ул. Рязанская, 24

16:00 вечерня

23:00 вечерня и литургия

08:00 литургия

Храм преподобного Алексея человека Божия

ул. Клочковская, 321

 

16:00 вечерня

 

08:00 литургия

Храм великомученика Пантелеимона Целителя

(территория 4-й неотложки)

пер. Балакирева, 3-а

15:00 вечерня

 

08:30 литургия

Храм святых Жен Мироносиц

ул. Сумская, 34

16:00 вечерня

 

08:30 литургия

Храм святителя Спиридона Тримифунского

пр. Победы, 77-а

16:00 вечерня

 

08:30 литургия

Свято-Озерянский храм

ул. Полтавский Шлях, 124,

тел.: 372-40-41, 372-48-69

16:00 вечерня

00:00 литургия

07:00 литургия

09:00 литургия

 

Свято-Казанский храм

ул. Куриловская, 78,

тел.: 373-60-49

15:00 вечерня

08:00 литургия

Свято-Константино-Еленинский храм

ул. Большая Панасовская, 199,

тел.: 724-62-95

15:00 вечерня

07:00 литургия

Свято-Софиевский храм

ул. Докучаева, 3

17:00 вечерня

09:00 литургия

Свято-Введенский храм

ул. Нижнегиевская, 110

16:00 вечерня

08:00 литургия

Храм Иоанна Воина

Полтавский шлях, 192

16:00 вечерня

08:00 литургия

Свято-Вознесенский храм

(Липовая Роща)

ул. Щигровская, 50,

376-20-48

15:30 вечерня

08:30 литургия

Свято-Преображенский храм (Ледное)

ул. Набойченко, 16

15:00 вечерня

08:00

литургия

Свято-Николаевский храм (Григоровка)

ул. Цементная, 8, 373-78-15

-

08:00

литургия

Свято-Покровский храм

(Основа)

ул. Зеленая, 18, 729-37-55

16:00 вечерня

08:00 литургия

Свято-Николаевский храм

ул. Власенко, 14

 

15:00 вечерня

09:00 литургия

Трёхсвятительский храм

ул. Гольдберговская, 101,

733-18-36, 733-29-36

16:00 вечерня

08:00 литургия

Свято-Троицкий храм

пер. Троицкий, 3,  тел.: 712-73-14,

719-18-29

16:00 вечерня

23:30 литургия

09:00 литургия

Свято-Николаевский храм

(Жихорь)

ул. Гетманская, 11,

775-03-23, 773-42-82

15:00 вечерня

08:00 литургия

Храм Смоленской иконы Божией матери

ул. Семинарская, 46/2

22:00 вечерня и литургия

-

Свято-Александро-Невский храм

ул. Академика Павлова, 46, 738-30-21

16:00 вечерня

00:00 литургия

08:00 литургия

Свято-Иоанно-Усекновенский храм

ул. Алчевских, 50-а,

704-13-75

15:00 вечерня

08:00 литургия

Свято-Петро-Павловский храм

Ул. Шевченко, 121, 

704-15-94

16:00 вечерня

00:00 литургия

 

08:00 литургия

Свято-Покровский храм

(Большая Даниловка)

ул. Генерала Удовиченко, 36,  367-73-77

16:00 вечерня

08:00 литургия

Храм Георгия Победоносца

ул. Леся Сердюка, 37/1,

709-76-44

15:00 вечерня

08:00 литургия

Свято-Николаевский храм

пер. Жуковского, 10,

762-99-74

 

16:00 вечерня

08:00 литургия

Храм Благоверного князя Олега Брянского

ул. Проскуры, 5

 

15:00 вечерня

08:00 литургия

Свято-Князь-Владимирский храм

ул. Героев Труда, 43-а,

778-55-88

16:00 вечерня

08:00 литургия

Храм священномученика Валентина

(Нац. Фармацевтический университет)

ул. Валентиновская, 4

 

23:00 вечерня и литургия

Свято-Ольговский храм

(территория 17 больницы)

Просп. Московский, 195

16:00 вечерня

08:30 литургия

Храм благоверной царицы Тамары (Пятихатки)

Просп. Академика Курчатова, 16

16:00 вечерня

09:00 литургия

Свято-Александровский храм

пр.Александровский, 162-а, 93-90-94

15:00 вечерня

23:00 вечерня и литургия

08:00 литургия

Свято-Иоанно-Златоустовский храм

бул. Ивана Каркача, 1-а

16:00 вечерня

08:00 литургия

Храм Рождества Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

пр. Льва Ландау, 50

 

16:00 вечерня

08:00 литургия

Свято-Успенский храм

Ул. Садовопарковая 1

16:00 вечерня

08:00 литургия

Храм Архистратига Михаила

пр.Льва Ландау, 14

16:00 вечерня

09:00 литургия

Храм Преображения Господня

Салтовское шоссе, 264-б (на территории 4-го роддома)

16:00 вечерня

 

8:30 литургия

Храм мученика Гавриила Белостоцкого

ул. Рыбалко, 9

16:00 вечерня

08:00 литургия

Храм Рождества Пресвятой Богородицы

ул. Ново-Харьковская, 9

16:00 вечерня

08:00 литургия

Храм Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

Ул. С. Тархова, 15

23:30 вечерня и литургия

-

Храм Всех Святых

Ул. Ростовская 7

16:00 вечерня

08:00 литургия

Храм великомученика Георгия Победоносца

 пр.Московский, 297

16:00 вечерня

08:00 литургия

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей4 января

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.5113 грн
100 EUR 2842.26 грн
100 USD 2719.09 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи