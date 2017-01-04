В харьковских храмах пройдут рождественские богослужения: расписание
4 января 2017 г.
Вечерний Харьков
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4 января 2017 г.
Вечерний Харьков
|
Храм
|
Адрес храма
|
6 января
Вечернее богослужение
|
7 января
Божественная литургия
|
Свято-Благовещенский кафедральный собор
|
Благовещенская площадь, 1, тел. 712-47-37, 777-00-83
|
16:00 вечерня
|
07:00 литургия
09:00 литургия
|
Свято-Покровский мужской монастырь
|
ул. Университетская, 8/10, тел.: 731-50-30
|
17:00 вечерня
|
07:00 литургия
09:00 литургия
|
Храм 2000-летия Рождества Христова
|
пр. Науки, 65,
тел.: 343-74-26
|
16:00 вечерня
|
09:00 литургия
|
Свято-Успенский Собор
|
ул. Университетская, 11
|
16:00 вечерня
|
08:00 литургия
|
Свято-Пантелеимоновский храм
|
ул. Клочковская, 94,
тел.: 705-15-07, 705-15-06
|
15:00 вечерня
|
08:00 литургия
|
Храм иконы Божией Матери ''Живоносный источник''
(ЦКБ-5)
|
ул. Балакирева, 5
|
-
|
08:30 литургия
|
Храм иконы Божией Матери "Взыскание погибших"
|
ул. Культуры, 22-а
|
23:30 вечерня и литургия
|
Храм иконы Божией Матери Отрада или Утешение
|
ул. Рязанская, 24
|
16:00 вечерня
23:00 вечерня и литургия
|
08:00 литургия
|
Храм преподобного Алексея человека Божия
|
ул. Клочковская, 321
|
16:00 вечерня
|
08:00 литургия
|
Храм великомученика Пантелеимона Целителя
(территория 4-й неотложки)
|
пер. Балакирева, 3-а
|
15:00 вечерня
|
08:30 литургия
|
Храм святых Жен Мироносиц
|
ул. Сумская, 34
|
16:00 вечерня
|
08:30 литургия
|
Храм святителя Спиридона Тримифунского
|
пр. Победы, 77-а
|
16:00 вечерня
|
08:30 литургия
|
Свято-Озерянский храм
|
ул. Полтавский Шлях, 124,
тел.: 372-40-41, 372-48-69
|
16:00 вечерня
00:00 литургия
|
07:00 литургия
09:00 литургия
|
Свято-Казанский храм
|
ул. Куриловская, 78,
тел.: 373-60-49
|
15:00 вечерня
|
08:00 литургия
|
Свято-Константино-Еленинский храм
|
ул. Большая Панасовская, 199,
тел.: 724-62-95
|
15:00 вечерня
|
07:00 литургия
|
Свято-Софиевский храм
|
ул. Докучаева, 3
|
17:00 вечерня
|
09:00 литургия
|
Свято-Введенский храм
|
ул. Нижнегиевская, 110
|
16:00 вечерня
|
08:00 литургия
|
Храм Иоанна Воина
|
Полтавский шлях, 192
|
16:00 вечерня
|
08:00 литургия
|
Свято-Вознесенский храм
(Липовая Роща)
|
ул. Щигровская, 50,
376-20-48
|
15:30 вечерня
|
08:30 литургия
|
Свято-Преображенский храм (Ледное)
|
ул. Набойченко, 16
|
15:00 вечерня
|
08:00
литургия
|
Свято-Николаевский храм (Григоровка)
|
ул. Цементная, 8, 373-78-15
|
-
|
08:00
литургия
|
Свято-Покровский храм
(Основа)
|
ул. Зеленая, 18, 729-37-55
|
16:00 вечерня
|
08:00 литургия
|
Свято-Николаевский храм
|
ул. Власенко, 14
|
15:00 вечерня
|
09:00 литургия
|
Трёхсвятительский храм
|
ул. Гольдберговская, 101,
733-18-36, 733-29-36
|
16:00 вечерня
|
08:00 литургия
|
Свято-Троицкий храм
|
пер. Троицкий, 3, тел.: 712-73-14,
719-18-29
|
16:00 вечерня
23:30 литургия
|
09:00 литургия
|
Свято-Николаевский храм
(Жихорь)
|
ул. Гетманская, 11,
775-03-23, 773-42-82
|
15:00 вечерня
|
08:00 литургия
|
Храм Смоленской иконы Божией матери
|
ул. Семинарская, 46/2
|
22:00 вечерня и литургия
|
-
|
Свято-Александро-Невский храм
|
ул. Академика Павлова, 46, 738-30-21
|
16:00 вечерня
00:00 литургия
|
08:00 литургия
|
Свято-Иоанно-Усекновенский храм
|
ул. Алчевских, 50-а,
704-13-75
|
15:00 вечерня
|
08:00 литургия
|
Свято-Петро-Павловский храм
|
Ул. Шевченко, 121,
704-15-94
|
16:00 вечерня
00:00 литургия
|
08:00 литургия
|
Свято-Покровский храм
(Большая Даниловка)
|
ул. Генерала Удовиченко, 36, 367-73-77
|
16:00 вечерня
|
08:00 литургия
|
Храм Георгия Победоносца
|
ул. Леся Сердюка, 37/1,
709-76-44
|
15:00 вечерня
|
08:00 литургия
|
Свято-Николаевский храм
|
пер. Жуковского, 10,
762-99-74
|
16:00 вечерня
|
08:00 литургия
|
Храм Благоверного князя Олега Брянского
|
ул. Проскуры, 5
|
15:00 вечерня
|
08:00 литургия
|
Свято-Князь-Владимирский храм
|
ул. Героев Труда, 43-а,
778-55-88
|
16:00 вечерня
|
08:00 литургия
|
Храм священномученика Валентина
(Нац. Фармацевтический университет)
|
ул. Валентиновская, 4
|
23:00 вечерня и литургия
|
Свято-Ольговский храм
(территория 17 больницы)
|
Просп. Московский, 195
|
16:00 вечерня
|
08:30 литургия
|
Храм благоверной царицы Тамары (Пятихатки)
|
Просп. Академика Курчатова, 16
|
16:00 вечерня
|
09:00 литургия
|
Свято-Александровский храм
|
пр.Александровский, 162-а, 93-90-94
|
15:00 вечерня
23:00 вечерня и литургия
|
08:00 литургия
|
Свято-Иоанно-Златоустовский храм
|
бул. Ивана Каркача, 1-а
|
16:00 вечерня
|
08:00 литургия
|
Храм Рождества Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
|
пр. Льва Ландау, 50
|
16:00 вечерня
|
08:00 литургия
|
Свято-Успенский храм
|
Ул. Садовопарковая 1
|
16:00 вечерня
|
08:00 литургия
|
Храм Архистратига Михаила
|
пр.Льва Ландау, 14
|
16:00 вечерня
|
09:00 литургия
|
Храм Преображения Господня
|
Салтовское шоссе, 264-б (на территории 4-го роддома)
|
16:00 вечерня
|
8:30 литургия
|
Храм мученика Гавриила Белостоцкого
|
ул. Рыбалко, 9
|
16:00 вечерня
|
08:00 литургия
|
Храм Рождества Пресвятой Богородицы
|
ул. Ново-Харьковская, 9
|
16:00 вечерня
|
08:00 литургия
|
Храм Веры, Надежды, Любови и матери их Софии
|
Ул. С. Тархова, 15
|
23:30 вечерня и литургия
|
-
|
Храм Всех Святых
|
Ул. Ростовская 7
|
16:00 вечерня
|
08:00 литургия
|
Храм великомученика Георгия Победоносца
|пр.Московский, 297
|
16:00 вечерня
|
08:00 литургия
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