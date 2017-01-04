Общество

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Харьковских военнообязанных «заберут в партизаны»

Харьковских военнообязанных «заберут в партизаны»
В Харьковской области в период с 17 января по 15 февраля пройдут учебные сборы с резервистами первой очереди 53-й отдельной механизированной бригады.
Как проинформировали в Харьковском облвоенкомате, к сборам привлекаются уволенные в 2014-2016 годах военнослужащие. Тех, кто уже участвовал в сборах в 2016 году, вызывать не будут.

Сначала пройдут занятия в учебных центрах и на курсах переподготовки и повышения квалификации при вузах, затем – в штатных подразделениях бригады. Во время учебных сборов резервисты встретятся с боевыми товарищами, улучшат военные навыки, постреляют, пообещали в военкомате.

По окончании сборов резервист получит 5-7 тысяч грн (в зависимости от воинского звания). Те, кто выполнит программу сборов, дополнительно получат по итогам года еще 1,6 – 2,8 тысяч грн. Работающие резервисты получат среднемесячную заработную плату на предприятии за время прохождения учений. Безработные получат одну минимальную заработную плату в размере 3,2 тысяч грн.

На весь период выполнения обязанностей службы в военном резерве резервистам гарантируется сохранение рабочего места, государственное страхование и бесплатное медицинское обеспечение.

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