Что делать, если вас остановил милиционер в кроссовках 4 января 2017 г. автор: Ирина Стрельник 0 0

После Нового года атрибутика милиции превратилась в мишуру. Между тем еще не все харьковские полицейские облачились в новое обмундирование. Законны ли требования такого стража порядка?