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Что делать, если вас остановил милиционер в кроссовках

Что делать, если вас остановил милиционер в кроссовках
После Нового года атрибутика милиции превратилась в мишуру. Между тем еще не все харьковские полицейские облачились в новое обмундирование. Законны ли требования такого стража порядка?
В соответствии с пунктом 17, 18 заключительных и переходных положений Закона Украины «О Национальной полиции», до 31 декабря 2016 года полицейские могли использовать атрибуты милиции, в частности удостоверение, печати, логотипы и эмблемы милиции и МВД Украины. Также полицейским разрешалось ношение и использование милицейского обмундирования. Но с 1 января 2017 года, согласно этому закону, вся атрибутика милиции недействительна.

Между тем в Харькове переходной период продолжается. Как сообщили в отделе контактов ГУ НП в Харьковской области, еще не все сотрудники облачились в новую форменную одежду – даже пресс-офицеры. 
 
– Новые удостоверения и жетоны все сотрудники полиции уже получили, – сообщила «Вечернему Харькову» замначальника ОК ГУ НП в Харьковской области Оксана Калмыкова. – А вот в новую форменную одежду харьковская полиция переодевается постепенно. В первую очередь формой обеспечены сотрудники практических подразделений – участковые офицеры, очередные, работники превентивной деятельности и службы по охране общественного порядка. Большая часть сотрудников уже несет службу в униформе нового образца.

При этом в полиции утверждают: при общении с населением полицейский в форме старого образца имеет все полномочия.

– Для этого он должен представиться, предъявить удостоверение и жетон, – уточняет Оксана Калмыкова.

По ее словам, срок ношения форменной одежды законом не установлен.

– Менять можно по мере необходимости, – уверяет она.

Правозащитник Роман Лихачев подтверждает, если полицейский предъявляет  удостоверение сотрудника Нацполиции, подчиниться его требованиям придется независимо от того, во что он одет.

– Сотрудник полиции должен предупредить правонарушение. Если он в форме, полуформе (в брюках, но без кителя, или в кроссовках вместо ботинок, например), в старой форме – это не значит, что ему можно не подчиняться при предъявлении им удостоверения, – говорит Роман Лихачев. – Правда, правоохранитель нарушает служебную дисциплину. Я бы в этом случае порекомендовал гражданам записать данные сотрудника полиции и оформить жалобу: «такой-то в такое-то время и в таком-то месте находился при исполнении служебных обязанностей не в форменной одежде. Прошу разобраться и принять меры».

Патрульные одеты с иголочки
– Наши сотрудники принимали присягу в новой форме, с новым удостоверением и жетоном, – отметила спикер патрульной полиции Харькова Ярослава Борисова.

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