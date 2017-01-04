Харьков

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Кто из харьковчан остался сегодня без воды: список адресов

Кто из харьковчан остался сегодня без воды: список адресов

В части домов временно прекращено водоснабжение.

В частности, холодной воды сегодня не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
ул. Косарева (Соколова), 46 (п. №2) до 17:00 04.01.17 г.

Киевский район:
ул. Героев Труда, 20/321 (п. №7, стояк), ул. Метростроителей, 42 (п. №2, стояк) до 20:00 04.01.17 г.

Новобаварский район:
ул. Раднянская (Советская), 1-10 (ч/с), ул. Цитовская, 1-20 (ч/с) до 20:00 04.01.17 г.

Основянский район:
пр. Гагарина, 316-б (п. №2, стояк) до 20:00 04.01.17 г.

Слободской район:
ул. Танкопия, 12 (п. №7) до 20:00 04.01.17 г.

Холодногорский район:
ул. Благовещенская (Карла Маркса), 29-а (п. №2, стояк) до 20:00 04.01.17 г.

Шевченковский район:
ул. Новгородская, 4-а (п. №4, стояк), ул. Старицкого, 9 (п. №2) до 17:00 04.01.17 г.

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