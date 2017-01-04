Кто из харьковчан остался сегодня без воды: список адресов
4 января 2017 г.
Вечерний Харьков
|Главная
|Новости
|Аналитика
|Гости Вечернего Харькова
|Почетные Харьковчане
|Фотобанк ВХ
|Блоги
|Справочники ВХ
|Архив ВХ
4 января 2017 г.
Вечерний Харьков
В части домов временно прекращено водоснабжение.
В частности, холодной воды сегодня не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
ул. Косарева (Соколова), 46 (п. №2) до 17:00 04.01.17 г.
Киевский район:
ул. Героев Труда, 20/321 (п. №7, стояк), ул. Метростроителей, 42 (п. №2, стояк) до 20:00 04.01.17 г.
Новобаварский район:
ул. Раднянская (Советская), 1-10 (ч/с), ул. Цитовская, 1-20 (ч/с) до 20:00 04.01.17 г.
Основянский район:
пр. Гагарина, 316-б (п. №2, стояк) до 20:00 04.01.17 г.
Слободской район:
ул. Танкопия, 12 (п. №7) до 20:00 04.01.17 г.
Холодногорский район:
ул. Благовещенская (Карла Маркса), 29-а (п. №2, стояк) до 20:00 04.01.17 г.
Шевченковский район:
ул. Новгородская, 4-а (п. №4, стояк), ул. Старицкого, 9 (п. №2) до 17:00 04.01.17 г.
Читайте также:
Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Выбор читателей
|10 RUB
|4.5113 грн
|100 EUR
|2842.26 грн
|100 USD
|2719.09 грн