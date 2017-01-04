Кто из харьковчан остался сегодня без воды: список адресов

В частности, холодной воды сегодня не будет по следующим адресам:



Индустриальный район:

ул. Косарева (Соколова), 46 (п. №2) до 17:00 04.01.17 г.



Киевский район:

ул. Героев Труда, 20/321 (п. №7, стояк), ул. Метростроителей, 42 (п. №2, стояк) до 20:00 04.01.17 г.



Новобаварский район:

ул. Раднянская (Советская), 1-10 (ч/с), ул. Цитовская, 1-20 (ч/с) до 20:00 04.01.17 г.



Основянский район:

пр. Гагарина, 316-б (п. №2, стояк) до 20:00 04.01.17 г.



Слободской район:

ул. Танкопия, 12 (п. №7) до 20:00 04.01.17 г.



Холодногорский район:

ул. Благовещенская (Карла Маркса), 29-а (п. №2, стояк) до 20:00 04.01.17 г.



Шевченковский район:

ул. Новгородская, 4-а (п. №4, стояк), ул. Старицкого, 9 (п. №2) до 17:00 04.01.17 г.