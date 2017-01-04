В Крыму начал курсировать поезд с одним вагоном: фото-факт

Российские оккупанты в Крыму сократили поезд сообщением Керчь-Джанкой до одного вагона.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014 году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016 году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

"Крым. Так теперь выглядит поезд Керчь-Джанкой: один вагон, люди 210 км едут стоя, дышать нечем, цены увеличили в 2 раза",- сообщил у себя в Twitter пользователь Крымский бандеровец.29 января 2015 года сообщалось, что Крымская железная дорога отменила поезда из Симферополя до Джанкоя и из Джанкоя в Армянск.Напомним, с 27 декабря 2014 года "Укрзализныця" прекратила железнодорожное сообщение с Крымом, а также отменила международные поезда, курсирующие на полуостров. Поезда крымского направления теперь доезжают до Новоалексеевки и Херсона. После этого Крымская железная дорога назначила пассажирские поезда в прямом и обратном направлении: Симферополь-Джанкой, Джанкой-Армянск.