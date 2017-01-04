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В Харькове умерла легендарный педагог, воспитавшая многих известных актеров

В Харькове умерла легендарный педагог, воспитавшая многих известных актеров
Преподаватель Харьковского университета искусств Нина Логвинова скончалась вчера, 3 января, на 93-м году жизни.

Информацию об этом разместил на своей странице в Facebook замдиректора театра кукол Вячеслав Панченко.

Гражданская панихида состоится сегодня, 4 января (начало - в 13.00), по адресу ул.Чернышевская, 79 (театральное отделение Харьковского национального университета искусств).

Нина Логвинова преподавала в университете искусств с 1953 года. Ее учениками были Леонид Петренко, Нина Русланова, Наталья Фатеева, Леонид Тарабаринов, Владимир Маляр, Олег Стефан, Оксана Стеценко, Роман Жиров и другие.

 

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