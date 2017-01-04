В Харькове умерла легендарный педагог, воспитавшая многих известных актеров
4 января 2017 г.
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4 января 2017 г.
Информацию об этом разместил на своей странице в Facebook замдиректора театра кукол Вячеслав Панченко.
Гражданская панихида состоится сегодня, 4 января (начало - в 13.00), по адресу ул.Чернышевская, 79 (театральное отделение Харьковского национального университета искусств).
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