В Харькове умерла легендарный педагог, воспитавшая многих известных актеров

Преподаватель Харьковского университета искусств Нина Логвинова скончалась вчера, 3 января, на 93-м году жизни.

Информацию об этом разместил на своей странице в Facebook замдиректора театра кукол Вячеслав Панченко.



Гражданская панихида состоится сегодня, 4 января (начало - в 13.00), по адресу ул.Чернышевская, 79 (театральное отделение Харьковского национального университета искусств).





Нина Логвинова преподавала в университете искусств с 1953 года. Ее учениками были Леонид Петренко, Нина Русланова, Наталья Фатеева, Леонид Тарабаринов, Владимир Маляр, Олег Стефан, Оксана Стеценко, Роман Жиров и другие.