Происшествия

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Под Харьковом из-за курения в постели погиб мужчина

Под Харьковом из-за курения в постели погиб мужчина
Тело жителя пос.Верхний Салтов (Волчанский район) нашли в его собственном доме днем 3 января.

Как сообщили в Главном управлении Госслужбы по ЧС Украины в Харьковской области, мужчина погиб во время пожара несколько дней назад.

По информаии спасателей, в результате неосторожного курения под мужчиной загорелся матрас, а потом и деревянный пол. Площадь пожара не превысила 1 кв.м.

Мужчина был одиноким, поэтому помочь ему было некому. Огонь погас самостоятельно из-за недостаточности кислорода в помещении. Только через несколько дней тело погибшего было обнаружено его братом.

Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.

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