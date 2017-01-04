Под Харьковом из-за курения в постели погиб мужчина
4 января 2017 г.
Вечерний Харьков
|Главная
|Новости
|Аналитика
|Гости Вечернего Харькова
|Почетные Харьковчане
|Фотобанк ВХ
|Блоги
|Справочники ВХ
|Архив ВХ
4 января 2017 г.
Вечерний Харьков
Как сообщили в Главном управлении Госслужбы по ЧС Украины в Харьковской области, мужчина погиб во время пожара несколько дней назад.
По информаии спасателей, в результате неосторожного курения под мужчиной загорелся матрас, а потом и деревянный пол. Площадь пожара не превысила 1 кв.м.
Мужчина был одиноким, поэтому помочь ему было некому. Огонь погас самостоятельно из-за недостаточности кислорода в помещении. Только через несколько дней тело погибшего было обнаружено его братом.
Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.
Читайте также:
Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Выбор читателей
|10 RUB
|4.5113 грн
|100 EUR
|2842.26 грн
|100 USD
|2719.09 грн