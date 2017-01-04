Под Харьковом из-за курения в постели погиб мужчина

Тело жителя пос.Верхний Салтов (Волчанский район) нашли в его собственном доме днем 3 января.

Как сообщили в Главном управлении Госслужбы по ЧС Украины в Харьковской области, мужчина погиб во время пожара несколько дней назад.



По информаии спасателей, в результате неосторожного курения под мужчиной загорелся матрас, а потом и деревянный пол. Площадь пожара не превысила 1 кв.м.



Мужчина был одиноким, поэтому помочь ему было некому. Огонь погас самостоятельно из-за недостаточности кислорода в помещении. Только через несколько дней тело погибшего было обнаружено его братом.



Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.