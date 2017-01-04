Миссия ОБСЕ собирается наблюдать за ситуацией на Донбассе круглосуточно

Действующий председатель ОБСЕ, министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц будет прилагать усилия для технического обеспечения Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ для обеспечения возможности проведения круглосуточного наблюдения на Донбассе.

Об этом он сказал в Мариуполе на совместном брифинге с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.



Курц сообщил, что во время пребывания на Донбассе основные замечания, которые он услышал, касались того, что СММ ОБСЕ не работает круглосуточно.



"Мы будем делать все, чтобы миссия могла выполнять свой мандат как можно эффективнее, чтобы она могла проводить наблюдения на всей территории Донбасса, и чтобы усилиями этой миссии было достигнуто прекращение огня", - заверил он.



Он заметил, что у СММ ОБСЕ нет или мало возможностей для наблюдения ночью, поскольку ситуация с безопасностью является сложной.



"Но с другой стороны есть определенные идеи по обеспечению наблюдения с помощью технических средств, которые бы позволили вести наблюдение и ночью, и круглосуточно", - сказал Курц.



Курц также подчеркнул, что соблюдение режима тишины должно стать долговременным.



"Но только наших усилий недостаточно для этого", - сказал он и добавил, что также важно, чтобы предпринимались соответствующие шаги и сторонами, которые принимают решения в Москве и Киеве.



Глава МИД также сообщил, что через две недели планирует посетить как Киев, так и Москву.