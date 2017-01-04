Украина

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Минобороны решило регулярно проводить ракетные стрельбы над Черным морем

Минобороны решило регулярно проводить ракетные стрельбы над Черным морем
Министерство обороны решило сделать учебные воздушные ракетные стрельбы на юге страны и над Черным морем регулярными.

"Реакция Москвы (на стрельбы 1-2 декабря 2016 года, - ред.) была прогнозированной, но слишком резкой по моему мнению", - заявил министр обороны Степан Полторак в интервью "5 каналу".

При этом он подчеркнул, что учения прошли успешно, и Минобороны намерено сделать их регулярными.

"Я оцениваю эти учения как очень удачные и очень нужные. Мы ни у кого спрашивать не собираемся, какие учения проводить нам на нашей территории. Они будут регулярными настолько, насколько нам нужно будет их проводить. Мы их будем проводить", - сказал Полторак.

Напомним, 1 декабря в Херсонской области расчеты зенитно-ракетных комплексов подразделений Воздушных сил ВСУ осуществили успешные пуски 16 зенитных управляемых ракет средней дальности. Учения должны были продолжится в пятницу, но из-за ухудшения погодных условий пуски решили не проводить.

Учения вызвали возмущение у РФ - она считала, что ракеты будут запускать на ее территорию, и пригрозила Украине ракетным ударом по пусковым установкам.

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