Сколько заработал Харьков за прошлый год

Как сообщили в Департаменте бюджета и финансов
, собственные доходы составили 6 022,0 млн грн, трансферты из государственного бюджета Украины – 4 225,6 млн грн.
В департаменте отметили, что плановые показатели выполнены по всем собственным доходам бюджета города.
По сравнению с 2015 годом объем финансовых ресурсов города Харькова увеличился в 1,3 раза (на 2 384,3 млн грн). При этом возросли поступления всех наиболее весомых источников формирования бюджета:
- налога на доходы физических лиц (поступило 2 895,0 млн грн), единого налога (1 002,2 млн грн) и акцизного налога с реализации субъектами хозяйствования розничной торговли подакцизных товаров (459,9 млн грн) – в 1,5 раза;
- платы за землю (938,8 млн грн) – в 1,3 раза;
- налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка – (106,7 млн грн) – в 2,3 раза;
- арендной платы за пользование коммунальным имуществом (66,1 млн грн) и собственных поступлений бюджетных учреждений (269,2 млн грн) – в 1,1 раза;
- платы за предоставление административных услуг (38,7 млн грн) – в 1,4 раза;
- трансфертов из государственного бюджета Украины в бюджет города Харькова (4 225,6 млн грн) – в 1,2 раза.
Расходы бюджета города Харькова увеличились к уровню 2015 года в 1,4 раза (на 2 818,3 млн грн) и составили 10 097,6 млн грн, из них на социально-культурную сферу направлено 6 141,8 млн грн (в 1,3 раза больше, чем в 2015 году).
На жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство израсходовано 2 397,9 млн грн, что в 1,6 раза превышает соответствующий показатель 2015 года.
Расходы на обеспечение бесперебойного функционирования и на развитие городского пассажирского транспорта составили 828,7 млн грн (в 1,5 раза больше, чем за 2015 год), из них на завершение строительства 30-й станции Харьковского метрополитена направлено 233,0 млн грн.