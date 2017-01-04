Экономика

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Сколько заработал Харьков за прошлый год

Сколько заработал Харьков за прошлый год
В бюджет города Харькова за 2016 год, по оперативным данным, поступило 10 млрд 247,6 млн грн доходов.
Как сообщили в Департаменте бюджета и финансов, собственные доходы составили 6 022,0 млн грн, трансферты из государственного бюджета Украины – 4 225,6 млн грн.

В департаменте отметили, что плановые показатели выполнены по всем собственным доходам бюджета города.

По сравнению с 2015 годом объем финансовых ресурсов города Харькова увеличился в 1,3 раза (на 2 384,3 млн грн). При этом возросли  поступления всех наиболее весомых источников формирования бюджета:

- налога на доходы физических лиц (поступило 2 895,0 млн грн), единого налога (1 002,2 млн грн) и акцизного налога с реализации субъектами хозяйствования розничной торговли подакцизных товаров (459,9 млн грн) –  в 1,5 раза;

- платы за землю (938,8 млн грн) – в 1,3 раза;

- налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка – (106,7 млн грн) – в 2,3 раза;

- арендной платы за пользование коммунальным имуществом (66,1 млн грн) и собственных поступлений бюджетных учреждений (269,2 млн грн) – в 1,1 раза;

- платы за предоставление административных услуг (38,7 млн грн) – в 1,4 раза;

- трансфертов из государственного бюджета Украины в бюджет города Харькова (4 225,6 млн грн) – в 1,2 раза.

Расходы бюджета города Харькова увеличились к уровню 2015 года в 1,4 раза (на 2 818,3 млн грн) и составили 10 097,6 млн грн, из них на социально-культурную сферу направлено 6 141,8 млн грн (в 1,3 раза больше, чем в 2015 году).

На жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство израсходовано 2 397,9 млн грн, что в 1,6 раза превышает соответствующий показатель  2015 года.

Расходы на обеспечение бесперебойного функционирования и на развитие городского пассажирского транспорта составили 828,7 млн грн (в 1,5 раза больше, чем за 2015 год), из них на завершение строительства 30-й станции Харьковского метрополитена направлено 233,0 млн грн. 

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