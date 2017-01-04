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Как научиться управлять эмоциями: рекомендации специалиста

Как научиться управлять эмоциями: рекомендации специалиста
Универсальная школа журналистики телеканала Р1 и издания «Вечерний Харьков» открывает курс эмоциональной грамотности «Стресс VS Эмоциональная устойчивость».

Курс ведет бизнес-тренер Юлия Подлесная, основатель и руководитель информационного бизнес-проекта «Универсальный Продавец», автор идеи и руководитель Харьковского Клуба Развития Бизнес Коммуникаций.

По окончании полного курса вы получите:

  • понимание, как и когда эмоции влияют на результативность его общения;
  • повышение эмоциональной устойчивости, благодаря пониманию причинно-следственной связи между эмоцией-реакцией-действием;
  • сформированную систему знаний об эмоциях и способах работы с ними;
  • навыки регуляции эмоционального состояния, как своего, так и собеседника.


Начало: 21 января 2017 г., 10:00; пл. Свободы,8; телеканал Р1.

Зарегистрироваться на учебу можно будет в этот же день.

Подробнее о курсе эмоциональной грамотности читайте здесь.

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