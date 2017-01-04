Как научиться управлять эмоциями: рекомендации специалиста
4 января 2017 г.
Вечерний Харьков
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4 января 2017 г.
Вечерний Харьков
Курс ведет бизнес-тренер Юлия Подлесная, основатель и руководитель информационного бизнес-проекта «Универсальный Продавец», автор идеи и руководитель Харьковского Клуба Развития Бизнес Коммуникаций.
По окончании полного курса вы получите:
Начало: 21 января 2017 г., 10:00; пл. Свободы,8; телеканал Р1.
Зарегистрироваться на учебу можно будет в этот же день.
Подробнее о курсе эмоциональной грамотности читайте здесь.
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