Харьков

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Универсальная школа журналистики телеканала Р1 и издания «Вечерний Харьков» проводит день открытых дверей

Универсальная школа журналистики телеканала Р1 и издания «Вечерний Харьков» проводит день открытых дверей
Мероприятие будет проходить для всех желающих в интерактивном формате.

На Дне открытых дверей Вы сможете:

  • узнать подробнее про Универсальную школу журналистики;
  • задать вопросы лекторам, который будут презентовать свои дисциплины;
  • пообщаться с профессионалами в сфере журналистики и ТВ;
  • интересно и полезно провести время.


День открытых дверей состоится 23 января 2017 года в 18:30; пл. Свободы,8; телеканал Р1.

Зарегистрироваться на учебу можно будет в этот же день.

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