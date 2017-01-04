Универсальная школа журналистики телеканала Р1 и издания «Вечерний Харьков» проводит день открытых дверей
4 января 2017 г.
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4 января 2017 г.
Вечерний Харьков
На Дне открытых дверей Вы сможете:
День открытых дверей состоится 23 января 2017 года в 18:30; пл. Свободы,8; телеканал Р1.
Зарегистрироваться на учебу можно будет в этот же день.
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