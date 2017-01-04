Как газифицируется Харьковщина: информация ХОГА

В прошлом году на Харьковщине запустили ряд газопроводов, строительство которых было остановлено в течение 2010-2013 годов.
По информации Управления топливно-энергетического комплекса ХОГА
, финансирование объектов было приостановлено на различных стадиях готовности: по некоторым было выполнено только 10% работ, по некоторым они вообще не начинались – была готова только проектно-сметная документация.
– Активную работу по возобновлению «долгостроев» областная администрация начала в 2015 году. И в том же году был завершен первый объект – газопровод в поселке Приколотное Великобурлукского района. В 2016 году мы завершили строительство газопроводов в 10 населенных пунктах – там, где люди долго ждали газификацию и даже вкладывали в нее собственные средства, – рассказал начальник Управления ТЭК Алексей Белоцкий.
В частности, в 2016 году были введены в эксплуатацию газопроводы среднего давления по улицам Ватутина и Щорса в селе Скалоновка Зачепиловского района (общая длина 1,65 км), а также по улицам Подлисянка, Серебрянка и Захвостянка в селе Лютовка Золочевского района (3 км).
Газопроводы высокого и низкого давления общей протяженностью более 16 км построены в селах Черноглазовка и Октябрьское Золочевского района.
Газифицировано село Новодмитровка Сахновщинского района, где построили газопроводы высокого давления длиной 7,4 км и уличные газопроводы длиной более 5 км.
Газопровод длиной почти 4 км построен по ул. Кавказской села Куриловка Купянского района. Также газифицирован село Бахметовка Нововодолажского района, поселок Раковка Балаклейского района, завершена газификация села Копани Лозовского района.
Кроме того, были проведены работы по газификации жилых домов в поселке Приколотное Великобурлукского района, где газопровод был введен в эксплуатацию в 2015 году.
– В 2017 году работа по газификации населенных пунктов области будет продолжена. В социальной сфере мы переходим на использование альтернативного топлива. При этом от варочного газа для населения, используемого для приготовления пищи, не отказываемся, – отметил Алексей Белоцкий.
На сегодня уровень газификации Харьковской области составляет 71,5%: города и поселки газифицированы на 84%, сельская местность – на 54,4%.