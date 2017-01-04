В Харьковской области отремонтировано 4 тысячи километров дорог

Кроме того, в районах капитально восстановлено более 13 тыс. кв. м коммунальной улично-дорожной сети, сообщает пресс-служба ХОГА
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Как рассказал начальник Службы автомобильных дорог в Харьковской области Евгений Зражевец, в прошлом году, благодаря активному участию областного руководства, службе удалось получить средства из государственного бюджета для проведения капитального ремонта на магистралях, которые имеют большое социально – экономическое значение для региона.
– Прежде всего, это дорога Чугуев – Меловое. В 2016-м мы восстановили участок трассы от села Коробочкино до Купянска – это 32 км. Кроме того, на трассе был выполнен ямочный ремонт на протяженности 42 км, – отметил Евгений Зражевец.
Капитальные ремонты также были проведены на трассе Харьков – Ахтырка на участке до Богодухова протяженностью 16 км.
Были восстановлены отдельные участки объездной дороги (всего около 10 км), отремонтирована подъездная дорога к поселку Хорошево и подъезд к санаторию Берминводы. Кроме того, дорожники восстановили покрытие моста через Северский Донец в Изюме.
В ходе капитальных ремонтов дорог было использовано более 80 тыс. тонн асфальтобетона.
Ямочным ремонтом отремонтировано 4044 км автодорог области – 42% от сети.
– В прошлом году впервые для ликвидации аварийной ямочности были применены шесть методов: горячим асфальтобетоном и холодными смесями, литым асфальтобетоном, струйными машинами, с применением ремонтеров, методом пропитки. В рамках эксперимента для выполнения ямочного ремонта были использовано инновационное оборудование с инфракрасными излучателями. Такая технология позволяет повторно использовать старый асфальтобетон и существенно экономить расходы новых дорожно-строительных материалов, – рассказал Евгений Зражевец.
Кроме того, в течение года на дорогах выполнялись мероприятия, направленные на комфортное и безопасное движение транспорта: нанесена дорожная разметка (2425 км), установлены дорожные знаки (3187шт.), установлено новое барьерное ограждение (3,5 км), отремонтировано барьерное ограждение (3,8 км), установлены сигнальные направляющие столбики (2240 шт).
Что касается дорог коммунальной собственности, то в 2016 году в связи с изменениями в налоговом и бюджетном законодательстве основной объем работ обеспечивался за счет местных бюджетов.
После зимнего периода были проведены работы по устранению ямочности на площади более 500 тыс. кв. м. В ходе подготовки улиц и дорог к эксплуатации в осенне-зимний период 2016-2017 годов было отремонтировано почти 300 тыс. кв. м сети.
За счет субвенции из государственного бюджета в Барвенковском, Богодуховском, Великобурлукском, Дергачевском, Змиевском, Коломакском, Краснокутском, Харьковском районах и в городах Изюме, Люботине, проведены работы капитального характера и отремонтировано более 13 тыс. кв. м улично-дорожной сети, отметили в Департаменте ЖКХ и развития инфраструктуры ХОГА.
По данным Министерства инфраструктуры Украины, Харьковщина вошла в тройку регионов - лидеров по ремонту дорог по итогам 2016 года.