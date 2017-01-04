В США началась неделя избавления от подарков
4 января 2017 г.
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4 января 2017 г.
Как сообщает Минфин со ссылкой на Quartz, за неделю крупнейший почтовый сервис США UPS перевезет 5,8 млн. посылок с возвращенными товарами. Пик доставок приходится на 5 января. Этот день UPS называет «Национальным днем возврата» (National Returns Day).
Большинство из возвращенных товаров не попадут вновь обратно в магазины. Вместо этого их выбросят на свалку.
«Это серьезно повлияет на окружающую среду. Более 4 млрд. фунтов отходов в год появляется от возвращенных товаров в США», – утверждает Тобин Мур, основатель и генеральный директор Optoro, компании, специализирующейся на улучшении «реверсивной логистики».
По подсчетам Optoro, более половины возвращенных товаров снова попадают в магазины. Остальные из-за их состояния, повреждений, или просто открытой коробки выбрасывают на свалку.
Магазины могут вернуть товары их производителям или продать через свои аутлет-центры. Но чаще всего они продают товары по первоначальной цене дискаунтерам, которые сортируют их и перепродают другим посредниками.
В любом случае это более экономно, чем просто их выбросить.
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