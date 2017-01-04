Экономика

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На что тратят деньги жители Украины, России, ЕС и США

На что тратят деньги жители Украины, России, ЕС и США
Каковы расходы граждан Украины на питание, алкоголь, одежду, отдых, коммуналку в Украине с Россией, США и государствами ЕС, подсчитали в OECD.
Украинцы тратят большую часть своего дохода на еду – 36%, тогда как россияне – 25%, а в странах ЕС этот показатель в среднем на уровне 12%. В США на продукты питания тратят лишь 5% дохода.

Существенных отличий между странами в расходах на алкоголь не обнаружено. Между тем, больше всех на спиртные напитки из своего дохода тратят россияне – 4,7%. В Украине этот показатель на уровне 3,3%, а в США – только 1,1%.

Украинцы тратят 5,7% своего дохода на одежду. Это больше, чем в других европейских странах.

В то же время на отдых (путешествия, посещения учреждений культуры, рекреация) украинцы тратят меньше всех – только 1,5% своего месячного дохода. У России этот показатель на уровне – 5,1%, у Польши – 7,9%, у Швеции – 11%.

Украинцы тратят меньше своего дохода, чем европейцы, на оплату жилищно-коммунальных услуг. Согласно последнему отчету Госкомстата за второй квартал 2016 года этот показатель на уровне 16,2%.

Среднеевропейский показатель расходов на ЖКХ – 24,4%. Самая низкая доля коммунальных расходов в семейных доходах на Мальте (10,1%) и в Литве (15,9%), самая высокая – в Дании (29,7%), Финляндии (28,2%) и Франции (26,6%).

Так как тарифы в Украине продолжают расти, доля ЖКХ в расходах украинцев также будет увеличиваться.

Между тем в предыдущих годах украинцы тратили на ЖКХ менее 10% своих доходов.

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