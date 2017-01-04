Александру Ефремову вручили обвинительный акт
4 января 2017 г.
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4 января 2017 г.
Как сообщил один из его адвокатов Александр Мельников, Ефремову инкриминируется покушение на территориальную целостность Украины и ряд других преступлений.
После этого шага дело Ефремова можно передавать в суд, добавил адвокат.
Напомним, Генеральная прокуратура 9 декабря завершила досудебное расследование в уголовном производстве в отношении бывшего председатель фракции Партии регионов Александра Ефремова. Он подозревается в совершении умышленных действий с целью изменения границ Украины, в причастности к созданию террористической организации «ЛНР» и завладении имуществом «Луганскуголь».
Печерский районный суд Киева продлил срок содержания под стражей для Ефремова до 22 января 2017 года.
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