Где можно научиться создавать сайты и продвигать блоги
4 января 2017 г.
Вечерний Харьков
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4 января 2017 г.
Вечерний Харьков
Курс ведет Сергей Петров, к.т.н., старший преподаватель Национального технического университета "Харьковский политехнический институт", эксперт совета по IT развитию НТУ "ХПИ", автор блога о рекламе и маркетинге.
По окончании полного курса Вы узнаете:
Начало: 21 января 2017 г., 10:00; пл. Свободы,8; телеканал Р1.
Зарегистрироваться на учебу можно будет в этот же день.
Подробнее о профильном курсе создание сайтов, блогов, продвижение и интернет-реклама читайте здесь.
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