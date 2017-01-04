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Где можно научиться создавать сайты и продвигать блоги

Где можно научиться создавать сайты и продвигать блоги
Универсальная школа журналистики телеканала Р1 и издания «Вечерний Харьков» начинает профильный курс создание сайтов, блогов, продвижение и интернет-реклама.

Курс ведет Сергей Петров, к.т.н., старший преподаватель Национального технического университета "Харьковский политехнический институт", эксперт совета по IT развитию НТУ "ХПИ", автор блога о рекламе и маркетинге.

По окончании полного курса Вы узнаете:

  • Как самостоятельно создать сайт, блог, портфолио.
  • Как правильно и для чего нужно создавать контент.
  • Как провести комплексную SEO оптимизацию сайта.
  • Как продвигать свой проект в Интернет-пространстве.


Начало: 21 января 2017 г., 10:00; пл. Свободы,8; телеканал Р1.

Зарегистрироваться на учебу можно будет в этот же день.

Подробнее о профильном курсе создание сайтов, блогов, продвижение и интернет-реклама читайте здесь.

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