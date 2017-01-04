Где можно научиться создавать сайты и продвигать блоги

Универсальная школа журналистики телеканала Р1 и издания «Вечерний Харьков» начинает профильный курс создание сайтов, блогов, продвижение и интернет-реклама.

Курс ведет Сергей Петров, к.т.н., старший преподаватель Национального технического университета "Харьковский политехнический институт", эксперт совета по IT развитию НТУ "ХПИ", автор блога о рекламе и маркетинге.



По окончании полного курса Вы узнаете:

Как самостоятельно создать сайт, блог, портфолио.

Как правильно и для чего нужно создавать контент.

Как провести комплексную SEO оптимизацию сайта.

Как продвигать свой проект в Интернет-пространстве.



Начало: 21 января 2017 г., 10:00; пл. Свободы,8; телеканал Р1.

Зарегистрироваться на учебу можно будет в этот же день.



Подробнее о профильном курсе создание сайтов, блогов, продвижение и интернет-реклама читайте здесь.