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Жесткая диета после праздников не пойдет на пользу

Жесткая диета после праздников не пойдет на пользу
Американские ученые заявили, что жесткая диета ради стремительного снижения веса после новогодних застолий вредна. Она не поможет распрощаться с лишними отложениями жира, но расстройство желудка вызовет точно.

Исследователи решили провести над грызунами эксперимент. Несколько дней их кормили до отвала самыми вкусными изысками. А затем, когда они хорошо поправились, решили устроить им сразу разгрузочную диету.

Это вызвало стресс у животных. Они продолжали искать положенный вкусный корм, и наотрез отказывались кушать низкокалорийную пищу. В результате, у них началось несварение желудка, а вес остался на прежнем уровне.

Вторую группу животных после «праздников» вначале вернули к обычному рациону, а затем через несколько недель начали ограничивать питание. В этом случае мыши отлично перенесли нагрузки и быстро сбросили весовые излишки.

Исходя из проведенных опытов с грызунами, ученые настоятельно рекомендуют не делать резких переходов и не пытаться после окончания новогодних праздников сразу вернуть свои былые стройные формы с помощью жесткой диеты. Все делать нужно постепенно, чтобы организм успел приспособиться и не воспринимал это как войну на выживание.

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