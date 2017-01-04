На Новый год Харьков отсалютовал запрещенными огнями

Несмотря на табу, которое Харьковский горсовет наложил на использование салютов и фейерверков в городе еще в 2014 году, харьковчане от этой забавы отказываться не спешат. Тем более что столь яркие нарушения остаются не замеченными полицейскими.

Стреляли по всему городу

Петарды воспринимаются как звуки оружия

Обошлось без пожаров из-за петард

Хлопушка сломала руку

«Левые» петарды есть даже в Европе

В Берлине от взрыва петард пострадали полтора десятка человек. По состоянию на утро 1 января в больницу неотложной медицинской помощи в Марцане (Берлин) поступили 14 человек, получившие травмы различной степени тяжести вследствие неосторожного обращения с пиротехническими средствами, сообщает Germania.one. Среди тяжело пострадавших один ребенок. В большинстве случаев в результате взрыва петард у пострадавших были оторваны пальцы и кисти рук. Некоторым пациентам пришлось делать ампутацию. Один мужчина был доставлен в больницу с тяжелыми травмами лица. В прошлом году в новогоднюю ночь количество пострадавших от взрыва петард было более 20 человек.

В праздничную ночь волна салютов накрыла город. Официально на подобные развлечения в городе наложен запрет -- и ни на площади Свободы, ни в парке им. Горького фейерверки не запускались. И все же взрывы петард были слышны и видны в разных районах Харькова: Московском, Слободском, на Павловом Поле. Наиболее феерично отличилась Северная Салтовка.— В нашем районе салютовать начали задолго до полуночи, — рассказывает местная жительница Татьяна. — Красочные «зонты» с шумом стали раскрываться 31 декабря около 19.30. Шоу длилось довольно долго — около 15 минут, в три захода – видимо, перезаряжали оружие.По словам спасателей, салют такой мощи и продолжительности можно увидеть только на салютных фестивалях.— Скорее всего, эти петарды запускали специализированные организации из специальных установок, — говорит помощник начальника ГУ ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин. — Самая большая установка рассчитана на работу максимум до пяти минут. Поэтому в описанном случае на Северной Салтовке могло быть задействовано пять-шесть установок. С ее запуском одному человеку справиться тяжело. Как правило, обычные люди запускают ракеты из магазина, такие петарды взлетают на высоту до 50 метров.Напомним, решение о запрете использования салютов, фейерверков и других пиротехнических средств на территории города горсовет принял в августе 2014 года в связи с внутриполитической ситуацией в стране.— Очень много жалоб и обращений жителей города, а также людей, которые вынужденно переехали в Харьков из зоны АТО -- так как праздничные фейерверки они воспринимают как стрельбу из оружия, — пояснила замдиректора Департамента культуры Харьковского горсовета Оксана Ковьярова.Даже спустя три года после начала военных действий в Донбассе переселенцы говорят, что взрывы петард их пугают.— Конечно, раньше мы вообще боялись каждого резкого звука, — признается переселенка из города Первомайска Луганской области Валентина Плясунова. — Вздрагивали даже от звука проезжающей машины. В такие моменты хотелось тут же бежать и куда-то спрятаться. Сейчас страх поутих, но при звуках фейерверка по-прежнему пугаешься. И хотя понимаешь, что люди веселятся, вокруг праздник, сердце все равно сжимается. Родной город я покинула в 2014 году, так что понемногу привыкаю к харьковским петардам, а тем, кто наведывается в АТО регулярно, наверное, сложнее.По информации пресс-службы горсовета, обязанность отслеживать выполнение этого решения властей возложена на сотрудников полиции и городского управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.— В соответствии со статьей 182 КупАП (Нарушение требований законодательных и других нормативно-правовых актов касательно защиты населения от вредного влияния шума или правил соблюдения тишины в населенных пунктах и общественных местах), за подобные действия правонарушитель может заплатить штраф, точную сумму определяет суд, — говорит спикер патрульной полиции Харькова Ярослава Борисова. — Однако патрульные в новогоднюю ночь подобных случаев не зафиксировали, ни одного протокола по данному событию не было составлено.Не попадались на глаза Нацполиции и «взрывники».— Информации по задержанию за подобное правонарушение не поступала, — заявила инспектор ГУ НП в Харьковской области Александра Алексеева.К счастью, спасать от непредсказуемых последствий использования пиротехники в новогоднюю ночь не пришлось и пожарным.— Выездов наших подразделений на пожары либо другие происшествия, связанные с пиротехникой, не было, — констатировал помощник начальника ГУ ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин.И все же на новогодние праздники не обошлось без жертв от взрывных забав.– Три человека пострадали от взрыва петард и хлопушек: девятилетний ребенок, мужчина и женщина, — сообщил 3 января заместитель главного врача по хирургической помощи Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной помощи имени проф. А. И. Мещанинова Андрей Козаченко. — Мужчина получил ожоги, у женщины от взрыва хлопушки перелом руки, девочка же пострадала несильно – ей оказали необходимую помощь, в дальнейшем она будет под наблюдением врачей городской клинической больницы №14 имени профессора Гиршмана. Ни один из этих пациентов на стационарном лечении не находится.По его словам, всего 1 января в больницу с различными проблемами обратились 111 человек.К слову, в мае 2016 года харьковчанин Иванов Александр разместил на сайте горсвета петицию с просьбой отменить запрет на фейерверки. На сегодняшний день его инициативу поддержали лишь 110 харьковчан.