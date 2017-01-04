На Новый год Харьков отсалютовал запрещенными огнями

Стреляли по всему городу
В праздничную ночь волна салютов накрыла город. Официально на подобные развлечения в городе наложен запрет -- и ни на площади Свободы, ни в парке им. Горького фейерверки не запускались. И все же взрывы петард были слышны и видны в разных районах Харькова: Московском, Слободском, на Павловом Поле. Наиболее феерично отличилась Северная Салтовка.
— В нашем районе салютовать начали задолго до полуночи, — рассказывает местная жительница Татьяна. — Красочные «зонты» с шумом стали раскрываться 31 декабря около 19.30. Шоу длилось довольно долго — около 15 минут, в три захода – видимо, перезаряжали оружие.
По словам спасателей, салют такой мощи и продолжительности можно увидеть только на салютных фестивалях.
— Скорее всего, эти петарды запускали специализированные организации из специальных установок, — говорит помощник начальника ГУ ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин. — Самая большая установка рассчитана на работу максимум до пяти минут. Поэтому в описанном случае на Северной Салтовке могло быть задействовано пять-шесть установок. С ее запуском одному человеку справиться тяжело. Как правило, обычные люди запускают ракеты из магазина, такие петарды взлетают на высоту до 50 метров.
Петарды воспринимаются как звуки оружия
Напомним, решение о запрете использования салютов, фейерверков и других пиротехнических средств на территории города горсовет принял в августе 2014 года в связи с внутриполитической ситуацией в стране.
— Очень много жалоб и обращений жителей города, а также людей, которые вынужденно переехали в Харьков из зоны АТО -- так как праздничные фейерверки они воспринимают как стрельбу из оружия, — пояснила замдиректора Департамента культуры Харьковского горсовета Оксана Ковьярова.
Даже спустя три года после начала военных действий в Донбассе переселенцы говорят, что взрывы петард их пугают.
— Конечно, раньше мы вообще боялись каждого резкого звука, — признается переселенка из города Первомайска Луганской области Валентина Плясунова. — Вздрагивали даже от звука проезжающей машины. В такие моменты хотелось тут же бежать и куда-то спрятаться. Сейчас страх поутих, но при звуках фейерверка по-прежнему пугаешься. И хотя понимаешь, что люди веселятся, вокруг праздник, сердце все равно сжимается. Родной город я покинула в 2014 году, так что понемногу привыкаю к харьковским петардам, а тем, кто наведывается в АТО регулярно, наверное, сложнее.
Обошлось без пожаров из-за петард
По информации пресс-службы горсовета, обязанность отслеживать выполнение этого решения властей возложена на сотрудников полиции и городского управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
— В соответствии со статьей 182 КупАП (Нарушение требований законодательных и других нормативно-правовых актов касательно защиты населения от вредного влияния шума или правил соблюдения тишины в населенных пунктах и общественных местах), за подобные действия правонарушитель может заплатить штраф, точную сумму определяет суд, — говорит спикер патрульной полиции Харькова Ярослава Борисова. — Однако патрульные в новогоднюю ночь подобных случаев не зафиксировали, ни одного протокола по данному событию не было составлено.
Не попадались на глаза Нацполиции и «взрывники».
— Информации по задержанию за подобное правонарушение не поступала, — заявила инспектор ГУ НП в Харьковской области Александра Алексеева.
К счастью, спасать от непредсказуемых последствий использования пиротехники в новогоднюю ночь не пришлось и пожарным.
— Выездов наших подразделений на пожары либо другие происшествия, связанные с пиротехникой, не было, — констатировал помощник начальника ГУ ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин.
Хлопушка сломала руку
И все же на новогодние праздники не обошлось без жертв от взрывных забав.
– Три человека пострадали от взрыва петард и хлопушек: девятилетний ребенок, мужчина и женщина, — сообщил 3 января заместитель главного врача по хирургической помощи Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной помощи имени проф. А. И. Мещанинова Андрей Козаченко. — Мужчина получил ожоги, у женщины от взрыва хлопушки перелом руки, девочка же пострадала несильно – ей оказали необходимую помощь, в дальнейшем она будет под наблюдением врачей городской клинической больницы №14 имени профессора Гиршмана. Ни один из этих пациентов на стационарном лечении не находится.
По его словам, всего 1 января в больницу с различными проблемами обратились 111 человек.
К слову, в мае 2016 года харьковчанин Иванов Александр разместил на сайте горсвета петицию с просьбой отменить запрет на фейерверки. На сегодняшний день его инициативу поддержали лишь 110 харьковчан.
«Левые» петарды есть даже в Европе
В Берлине от взрыва петард пострадали полтора десятка человек. По состоянию на утро 1 января в больницу неотложной медицинской помощи в Марцане (Берлин) поступили 14 человек, получившие травмы различной степени тяжести вследствие неосторожного обращения с пиротехническими средствами, сообщает Germania.one. Среди тяжело пострадавших один ребенок. В большинстве случаев в результате взрыва петард у пострадавших были оторваны пальцы и кисти рук. Некоторым пациентам пришлось делать ампутацию. Один мужчина был доставлен в больницу с тяжелыми травмами лица. В прошлом году в новогоднюю ночь количество пострадавших от взрыва петард было более 20 человек.