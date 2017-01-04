В Харьков завезли малярию

Харьковчанин заразился тропической малярией в Нигерии, где с 19 ноября по 19 декабря находился с деловой поездкой.

Справка

Малярия передается от больного к здоровому человеку малярийными комарами и протекает с лихорадкой и ознобом.



Болезнь наиболее распространена в странах тропического и субтропического климата (странах Африки, Центральной и Южной Америки, Азии, Океании, СНГ). Для предупреждения этого заболевания за неделю до выезда в опасные страны применяют профилактические меры, которые продолжаются в поездке и еще четыре недели после возвращения. Если после посещения тропической страны появились лихорадка, болят голова и мышцы, нужно немедленно обратиться к врачу.

По данным Харьковского областного лабораторного центра, с 23 декабря больной почувствовал слабость, температура повысилась до 38,5 град, появилась рвота. За медицинской помощью мужчина не обращался, лечился самостоятельно дома.28 декабря больного положили в областную клиническую больницу с диагнозом «пневмония». После клинического обследования стало понятно, что у больного – малярия, и его перевели в областную клиническую инфекционную больницу.По месту жительства больного провели комплекс противоэпидемических мероприятий.