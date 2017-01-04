50-летняя Джанет Джексон родила первенца
4 января 2017 г.
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4 января 2017 г.
«Джанет Джексон и ее муж Виссам аль-Мана очень рады появлению их сына Иссу аль-Мана (Eissa Al Mana) на свет», — сказал представитель артистки.
По его словам, роды прошли без осложнений, и сейчас мать отдыхает.
В апреле 2016 года Джанет Джексон отменила мировое турне, объяснив, что собирается посвятить себя планированию семьи, а в октябре подтвердила слухи о своей беременности. Ранее сообщалось, что в декабре 2012 года певица тайно обручилась с миллиардером из Катара Виссамом аль-Мана, а в начале 2013 года пара тайно поженилась.
Джанет Джексон, младшая сестра Майкла Джексона, родилась 16 мая 1966 года. На сцену она попала, когда ей было семь лет, а девять лет спустя подписала контракт с рекорд-лейблом A&M, который выпустил ее первую пластинку. Мировую славу ей принес альбом Control (1986). По данным журнала Billboard, Джексон входит в список самых продаваемых за всю историю современной поп-музыки исполнителей.
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