Погода в Харькове на Рождество

Предстоящие празднично-выходные дни обещают быть снежными, скользкими и ветренными с некоторым похолоданием в своей ближайшей перспективе.

5 января: облачно с прояснениями. Ночью мокрый снег и снег. Днем мокрый снег, местами с дождем. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, ночью и утром местами порывы 15-20 м/с. Температура по области: ночью 1-6º мороза, днем от 3º мороза до 2º тепла, по городу: ночью 1-3º мороза, днем около 0º.6 января: облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой снег, туман. Днем сильный снег, мокрый снег; налипание мокрого снега, гололед; метель. На дорогах гололедица. Ветер северный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха: ночью 7-12º мороза, днем 1-6º ниже нуля.7 января: облачно с прояснениями. Ночью сильный снег, мокрый снег; днем умеренный. Налипание мокрого снега, гололед, метель. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха: ночью 1-6º мороза, днем от 4º мороза до 1º тепла.8 января: облачно с прояснениями. Снег, мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха в течении суток 3-8º мороза.9 января: облачно с прояснениями. Снег, мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха в течении суток 5-10º мороза.