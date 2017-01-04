Устаревшие гаджеты лишатся WhatsApp
4 января 2017 г.
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4 января 2017 г.
Разработчики приложения отмечают, что эти устройства стали важной частью истории, однако сейчас они не способны поддерживать новые возможности, появляющиеся в WhatsApp.
В то же время поддержка мессенджера на платформах Blackberry OS, Blackberry 10, Nokia S40 и Nokia Symbian S60 будет осуществляться до июля 2017 года.
WhatsApp — бесплатное приложение для обмена текстовыми и голосовыми сообщениями, изображениями, видео- и аудиозаписями. Сервисом пользуются более миллиарда человек.
С октября 2014 года компания, создавшая мессенджер, принадлежит Facebook. Одним из основателей WhatsApp является американский предприниматель украинского происхождения Ян Кум.
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