Устаревшие гаджеты лишатся WhatsApp

Мессенджер WhatsApp в ближайшее время перестанет работать на устаревших мобильных устройствах.

Речь, в частности, идет об iPhone 3GS и гаджетах, в которых используются операционные системы Windows Phone 7, а также Android версий 2.1 и 2.2.

Разработчики приложения отмечают, что эти устройства стали важной частью истории, однако сейчас они не способны поддерживать новые возможности, появляющиеся в WhatsApp.

В то же время поддержка мессенджера на платформах Blackberry OS, Blackberry 10, Nokia S40 и Nokia Symbian S60 будет осуществляться до июля 2017 года.

WhatsApp — бесплатное приложение для обмена текстовыми и голосовыми сообщениями, изображениями, видео- и аудиозаписями. Сервисом пользуются более миллиарда человек.

С октября 2014 года компания, создавшая мессенджер, принадлежит Facebook. Одним из основателей WhatsApp является американский предприниматель украинского происхождения Ян Кум.