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Австрия выделит Донбассу гуманитарную помощь на два миллиона евро

Австрия выделит Донбассу гуманитарную помощь на два миллиона евро
Австрия выделит Украине дополнительные €2 млн в качестве гуманитарной помощи жителям Донбасса.

"Австрия выделит дополнительные €2 млн для оказания гуманитарной помощи людям в восточной Украине", - сообщил новый глава ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц на своей странице в Twitter.

3 января сообщалось, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин и его австрийской коллега прилетели в Мариуполь Донецкой области.

На совместной пресс-конференции сегодня Курц подчеркнул необходимость минских соглашений.

"Мы должны продолжать переговоры. Минск - единая база, на основе которой они проводятся", - сказал Курц.

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