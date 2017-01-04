Австрия выделит Донбассу гуманитарную помощь на два миллиона евро
4 января 2017 г.
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4 января 2017 г.
"Австрия выделит дополнительные €2 млн для оказания гуманитарной помощи людям в восточной Украине", - сообщил новый глава ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц на своей странице в Twitter.
3 января сообщалось, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин и его австрийской коллега прилетели в Мариуполь Донецкой области.
На совместной пресс-конференции сегодня Курц подчеркнул необходимость минских соглашений.
"Мы должны продолжать переговоры. Минск - единая база, на основе которой они проводятся", - сказал Курц.
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