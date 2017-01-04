Австрия выделит Донбассу гуманитарную помощь на два миллиона евро

Австрия выделит Украине дополнительные €2 млн в качестве гуманитарной помощи жителям Донбасса.

"Австрия выделит дополнительные €2 млн для оказания гуманитарной помощи людям в восточной Украине", - сообщил новый глава ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц на своей странице в Twitter.



3 января сообщалось, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин и его австрийской коллега прилетели в Мариуполь Донецкой области.



На совместной пресс-конференции сегодня Курц подчеркнул необходимость минских соглашений.



"Мы должны продолжать переговоры. Минск - единая база, на основе которой они проводятся", - сказал Курц.