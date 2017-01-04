Элина Свитолина в Брисбене встретится c первой ракеткой мира
4 января 2017 г.
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4 января 2017 г.
Только что завершился матч 1/8 финала турнира в австралийском Брисбене между первой ракеткой мира Ангелик Кербер и Эшли Барти, занимающей 271-ю позицию в рейтинге WTA. Весьма неожиданно немка не сумела расправиться с Барти «на легке».
Уже первую свою подачу Кербер проиграла, но тут же вернула должок, а выиграв четыре подряд гейма, вышла победительницей в первом сете.
Второй сет вновь начался с проигранной подачи лучшей теннисисткой мира. И, в отличии от первого) этот сет немка не вытащила, проиграв еще одну свою подачу, и выиграв лишь два гейма.
В третьем сете Кербер собралась и стартовала с 3:0, после чего девушки брали каждая свою подачу.
Таким образом, Ангелик встретится с лучшей теннисисткой Украины Элиной Свитолиной, которой уже проигрывала в статусе лучшей теннисистки планеты.
2-й раунд
Ангелик Кербер (Германия, 1) – Эшли Барти (Австралия) – 6:3, 2:6, 6:3
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