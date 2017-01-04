Элина Свитолина в Брисбене встретится c первой ракеткой мира

Элина Свитолина в четвертьфинале турнира в Брисбене встретится с Ангелик Кербер.

Только что завершился матч 1/8 финала турнира в австралийском Брисбене между первой ракеткой мира Ангелик Кербер и Эшли Барти, занимающей 271-ю позицию в рейтинге WTA. Весьма неожиданно немка не сумела расправиться с Барти «на легке».



Уже первую свою подачу Кербер проиграла, но тут же вернула должок, а выиграв четыре подряд гейма, вышла победительницей в первом сете.



Второй сет вновь начался с проигранной подачи лучшей теннисисткой мира. И, в отличии от первого) этот сет немка не вытащила, проиграв еще одну свою подачу, и выиграв лишь два гейма.



В третьем сете Кербер собралась и стартовала с 3:0, после чего девушки брали каждая свою подачу.



Таким образом, Ангелик встретится с лучшей теннисисткой Украины Элиной Свитолиной, которой уже проигрывала в статусе лучшей теннисистки планеты.



2-й раунд



Ангелик Кербер (Германия, 1) – Эшли Барти (Австралия) – 6:3, 2:6, 6:3