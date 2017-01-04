Политика

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В зоне АТО погиб боец из Харьковской области

В зоне АТО погиб боец из Харьковской области
В зоне АТО под Марьинкой 2 января погиб житель Лозовой (Харьковская обл.) Сергей Петрищев.
Как сообщили в Лозовском городском совете, военному было 45 лет, он служил в 92-й отдельной механизированной бригаде.

Прощание с Сергеем Петрищевым пройдет 6 января, его похоронят в Лозовой.

По данным на 22 декабря 2016 года в АТО погибли 116 харьковчан, 105 – имеют статус инвалидов войны.

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