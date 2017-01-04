В зоне АТО погиб боец из Харьковской области
4 января 2017 г.
|Главная
|Новости
|Аналитика
|Гости Вечернего Харькова
|Почетные Харьковчане
|Фотобанк ВХ
|Блоги
|Справочники ВХ
|Архив ВХ
4 января 2017 г.
Прощание с Сергеем Петрищевым пройдет 6 января, его похоронят в Лозовой.
По данным на 22 декабря 2016 года в АТО погибли 116 харьковчан, 105 – имеют статус инвалидов войны.
Читайте также:
Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Выбор читателей
|10 RUB
|4.4005 грн
|100 USD
|2669.24 грн
|100 EUR
|2785.88 грн