В зоне АТО погиб боец из Харьковской области

В зоне АТО под Марьинкой 2 января погиб житель Лозовой (Харьковская обл.) Сергей Петрищев.

Как сообщили в Лозовском городском совете, военному было 45 лет, он служил в 92-й отдельной механизированной бригаде.

Прощание с Сергеем Петрищевым пройдет 6 января, его похоронят в Лозовой.



По данным на 22 декабря 2016 года в АТО погибли 116 харьковчан, 105 – имеют статус инвалидов войны.