Как в Харькове собираются отпраздновать православное Рождество

В субботу, 7 января, в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького намечается праздничный концерт хоров храмов Харьковской епархии.

Рождественские песни исполнят квартет Харьковской духовной семинарии, хор храма Святого священномученика Александра и других храмов Харькова. Концерт пройдет на главной сцене парка (начало – в 14:30).Рождественскую программу продолжит ансамбль украинской музыки «Весняночка», фольклорный ансамбль «Талица», вокально-инструментальный дуэт бандуристок «124».Желающие смогут поучаствовать в тематических мастер-классах, которые пройдут в развлекательном центре. Народные мастера будут учить изготавливать рождественскую звезду и другие атрибуты праздника.В ретро-парке со специальной фольклорной программой выступит хор «Слобожане», на главной сцене пройдет концерт кавер-группы Luwis Carroll Band. Завершится праздник молодежной дискотекой.Отметим, что в праздничные дни на Средневековой площади работает рождественская ярмарка, утановлен Вертеп, возле которого можно сделать фото на память. Возле елки работает домик Деда Мороза. Любимый новогодний герой детей угощает посетителей сладостями.