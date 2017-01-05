Харьковским полицейским предлагают попробовать пройти отбор в КОРД

К тестированию допускаются лица исключительно из числа полицейских. Срок подачи анкет - до 31 января 2017 года.
Тестирование предполагает проверку физической и огневой подготовки, психологический тест, пятисуточный курс на выносливость, собеседование. Затем следует двухмесячный курс обучения в Центре подготовки подразделений специального назначения Национальной полиции Украины.
Требования к кандидатам в подразделения "КОРД":
Личные качества кандидатов:
- опыт практической службы в Вооруженных Силах, органах внутренних дел, Национальной полиции Украины и других государственных силовых структурах не менее 3-х лет;
- участие в проведении антитеррористической операции;
- пригодность к службе по состоянию здоровья;
- соответствие требуемому уровню физической и огневой подготовки.
- стрессоустойчивость;
- умение и желание работать в команде;
- высокая мотивация к правоохранительной работы;
- организаторские способности;
- решительность;
- инициативность;
- активность;
- уверенность в себе;
- стремление к постоянному самосовершенствованию.