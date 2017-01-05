Харьков

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Харьковским полицейским предлагают попробовать пройти отбор в КОРД

Харьковским полицейским предлагают попробовать пройти отбор в КОРД
Национальная полиция Украины объявляет тестирование на замещение вакантных должностей в управлениях "КОРД" в структуре главных управлений в разных областях страны, в том числе в Харьковской.
К тестированию допускаются лица исключительно из числа полицейских. Срок подачи анкет - до 31 января 2017 года.

Тестирование предполагает проверку физической и огневой подготовки, психологический тест, пятисуточный курс на выносливость, собеседование. Затем следует двухмесячный курс обучения в Центре подготовки подразделений специального назначения Национальной полиции Украины.

Требования к кандидатам в подразделения "КОРД":

  •     опыт практической службы в Вооруженных Силах, органах внутренних дел, Национальной полиции Украины и других государственных силовых структурах не менее 3-х лет;
  •     участие в проведении антитеррористической операции;
  •     пригодность к службе по состоянию здоровья;
  •     соответствие требуемому уровню физической и огневой подготовки.

Личные качества кандидатов:

  •     стрессоустойчивость;
  •     умение и желание работать в команде;
  •     высокая мотивация к правоохранительной работы;
  •     организаторские способности;
  •     решительность;
  •     инициативность;
  •     активность;
  •     уверенность в себе;
  •     стремление к постоянному самосовершенствованию.

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