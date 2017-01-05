Харьковским полицейским предлагают попробовать пройти отбор в КОРД

опыт практической службы в Вооруженных Силах, органах внутренних дел, Национальной полиции Украины и других государственных силовых структурах не менее 3-х лет;

участие в проведении антитеррористической операции;

пригодность к службе по состоянию здоровья;

соответствие требуемому уровню физической и огневой подготовки.

стрессоустойчивость;

умение и желание работать в команде;

высокая мотивация к правоохранительной работы;

организаторские способности;

решительность;

инициативность;

активность;

уверенность в себе;

стремление к постоянному самосовершенствованию.

К тестированию допускаются лица исключительно из числа полицейских. Срок подачи анкет - до 31 января 2017 года.Тестирование предполагает проверку физической и огневой подготовки, психологический тест, пятисуточный курс на выносливость, собеседование. Затем следует двухмесячный курс обучения в Центре подготовки подразделений специального назначения Национальной полиции Украины.