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Директоров школ освободили от заполнения электронных деклараций

Директоров школ освободили от заполнения электронных деклараций
Директора общеобразовательных средних школ освобождены от обязательства заполнять электронные декларации о доходах, говорится в заключительных положениях закона "О Высшем совете правосудия", который вступил в силу 5 января.
Так, отменена необходимость заполнять электронные деклараций для руководителей учреждений образования (кроме руководителей вузов и их заместителей), науки (кроме президента Национальной академии наук Украины (НАНУ) и национальных отраслевых академий наук, первых вице-президентов, вице-президентов и главных ученых секретарей НАНУ и национальных отраслевых академий наук, других членов президиума НАНУ и президиумов национальных отраслевых академий наук).

Норма об обязательном заполнении электронных деклараций теперь не распространяется также на должностных лиц учреждений и организаций, осуществляющих основную деятельность в области социального обслуживания населения, социальной и профессиональной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, социальной защиты ветеранов войны и участников антитеррористической операции.

Также освобождены от электронного декларирования руководители учреждений здравоохранения, кроме руководителей учреждений здравоохранения центрального, областного, районного, городского (городов областного значения, городов Киева и Севастополя) уровня.

Освобождены от обязательства заполнять электронные декларации и руководители заведений культуры, искусств, восстановления и сохранения национальной памяти, физической культуры, спорта и национально-патриотического воспитания.

Напомним, с сентября электронные декларации подавали госслужащие, занимающие ответственное и особо ответственное положение. Это около 50 тысяч чиновников - начиная от президента, главы правительства, народных депутатов, министров и заканчивая руководителями департаментов исполнительных органов власти.

Другие госслужащие должны начать заполнять электронные декларации с 1 января 2017 года.

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