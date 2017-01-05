Харьков

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На Центральном рынке Харькова шокировали покупателей


На Центральном рынке Харькова шокировали покупателей
Неожиданный сюрприз накануне новогодних и рождественских праздников преподнесли харьковчанам артисты Харьковского академического театра музыкальной комедии.
Необыкновенный концерт прошел в мясных рядах крытого здании Центрального рынка 27 декабря.

– Это был первый флэш-моб артистов нашего театра, – рассказывает директор  Харьковского академического театра музкомедии Игорь Коваль. – Это – общий подарок харьковчанам от Холодногорской районной администрации и нашего театра. Сначала нам предложили исполнить песню «Один раз в год сады цветут» на вокзале Харьков-пассажирский Южной железной дороги, но я посчитал, что в преддверии Нового года и Рождества Христова будет уместно спеть украинские колядки и щедривки, причем там, где в преддверие праздников собираются харьковчане, чтобы купить продукты на праздники, – на Центральном рынке.

В концерте приняли участие больше двух десятков вокалистов. Репетировали два дня: по словам директора театра, в здании центрального рынка акустика в общем хорошая, но нужно было грамотно соединить голоса баритона, тенора, сопрано, чтобы хор звучал как на сцене.

Внезапное пение всполошило завсегдатаев крытого рынка – воробьев: услышав артистов, они взметнулись от греха подальше под высокую крышу. У продавцов и покупателей сначала тоже был шок. 

– Поначалу у продавцов и покупателей был шок, но короткий, – говорит Игорь Коваль. – Когда наш первый артист купил кусок сала и, глядя на него, запел: «Дякую, пане!», на него сначала посмотрели как немного неадекватного. Но когда к прилавку подошли другие артисты и тоже запели, люди уже начали улыбаться, стали собираться зрители. Артистов снимали на телефоны, говорили «спасибо» и аплодировали. А один мужчина нас узнал и сказал: «Ну когда уже музкомедии здание дадут?» Мы рады, что нам удалось поднять харьковчанам настроение.

После дебюта на Центральном рынке театр музкомедии готов снова презентовать флэш-моб на других неожиданных площадках. Игорь Коваль не исключает, что артисты устроят такие сюрпризы харьковчанам к Пасхе или ко Дню Победы. 


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