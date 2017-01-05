Харьковчанин попал в рейтинг журнала Forbes

Харьковчанин Дмитрий Запорожец, запустивший стартап GitLab, попал в рейтинг журнала Forbes 30 Under 30 в категории Enterprise Tech.

GitLab – это онлайн-сервис для разработчиков, которые могут отслеживать через него изменения в коде проектов. Это значит, что каждый раз при изменении части кода сохраняется новая версия. Особенно важно это для крупных компаний, где над проектами работает большое количество пользователей: так легче отслеживать изменение версий.



С момента запуска стартап харьковчанина расширился до 140 сотрудников и смог привлечь 25,6 млн. долларов инвестиций. В проект GitLab вложился и известный голливудский актер Эштон Катчер.

В рейтинг вошли люди младше 30 лет (Запорожцу - 29 лет), которые достигли успехов в технологиях, искусстве, науке, образовании, маркетинге, рекламе и др.В этом году на 600 мест претендовало около 15 тысяч номинантов.Запорожец создал сервис менее дорогой, чем GitHub, но с тем же набором функций и возможностей. Он запустил свой проект GitLab в 2011 году.