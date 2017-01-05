Общество

  • 216
    •  / 

Харьковчанин попал в рейтинг журнала Forbes

Харьковчанин попал в рейтинг журнала Forbes
Харьковчанин Дмитрий Запорожец, запустивший стартап GitLab, попал в рейтинг журнала Forbes 30 Under 30 в категории Enterprise Tech.
В рейтинг вошли люди младше 30 лет (Запорожцу - 29 лет), которые достигли успехов в технологиях, искусстве, науке, образовании, маркетинге, рекламе и др.

В этом году на 600 мест претендовало около 15 тысяч номинантов.

Запорожец создал сервис менее дорогой, чем GitHub, но с тем же набором функций и возможностей. Он запустил свой проект GitLab в 2011 году.

GitLab – это онлайн-сервис для разработчиков, которые могут отслеживать через него изменения в коде проектов. Это значит, что каждый раз при изменении части кода сохраняется новая версия. Особенно важно это для крупных компаний, где над проектами работает большое количество пользователей: так легче отслеживать изменение версий.

С момента запуска стартап харьковчанина расширился до 140 сотрудников и смог привлечь 25,6 млн. долларов инвестиций. В проект GitLab вложился и известный голливудский актер Эштон Катчер.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей5 января

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.4005 грн
100 USD 2669.24 грн
100 EUR 2785.88 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи