Украина

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Кабмин проводит эксперимент на пассажирах поезда Киев - Львов - Перемышль

Кабмин проводит эксперимент на пассажирах поезда Киев - Львов - Перемышль
Накануне нового года Кабинет министров утвердил распоряжение "О проведении эксперимента по осуществлению пограничного и таможенного контроля в электропоезде "Интерсити+".
Как сообщается на сайте "Укрзализныцы", распоряжением предусмотрена проработка всеми причастными службами и внедрение механизма пограничного и таможенного контроля во время движения поезда между станциями Львов и Мостиска-2 и в обратном направлении.

"Оперативное утверждение этого документа - яркий пример того, что бюрократия исчезает, когда речь идет о комфорте украинцев, ведь теперь время в пути почти на час сократилось - до 6 часов 40 минут", - отметил директор по пассажирским перевозкам и сервису ПАО "Укрзализныця" Игорь Романкив.

По его словам, скорость таможенного и пограничного контроля зависит не только от железнодорожников и чиновников, но и от пассажиров.

"Ведь попытки провозить запрещенные товары и другие нарушения при пересечении границы могут испортить поездку и свести на нет такую хорошую инициативу", - добавил Романкив.

Новый скоростной поезд Интерсити+ Киев - Львов - Перемышль совершил первый рейс 23 декабря. По данным железнодорожников, он быстро становится популярным среди пассажиров. Так, 3 января поездом воспользовалось 360 пассажиров. На 8 января уже выкуплено 560 мест.

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