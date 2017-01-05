Уголовно-исполнительная служба Минюста стала следственным органом

Закон «О Высшем совете правосудия», который вступил в силу 5 января, предоставляет органам уголовно-исполнительной службы Минюста следственные функции.

Как отмечается на сайте Минюста, включение следственных подразделений органов Государственной уголовно-исполнительной службы в систему органов досудебного расследования позволит навести порядок в тюрьмах, значительно снизить количество преступлений и повысить уровень ответственности за совершения уголовных правонарушений, которые совершаются в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах.«Независимое гражданское подразделение из сотрудников системы наказаний, которое будет подчиняться непосредственно Министерству юстиции Украины, а не исправительным учреждениям, будет способствовать честному, эффективному и оперативному расследованию правонарушений», – сказано в сообщении.Отмечается, что новшество сделает невозможным покрывательство преступлений работниками Государственной уголовно-исполнительной службы, поскольку следственные подразделения будут подчинены непосредственно центральному органу и финансироваться также Министерством юстиции.Кроме того, Государственная уголовно-исполнительная служба будет иметь возможность проведения следственных действий во всех учреждениях, которые имеют отношение к пенитенциарной системе.«Случаи, когда через контрагентские предприятия вместе с едой или оборудованием на территорию учреждений завозят наркотики, нередки. Также на агентских предприятиях, где работают осужденные, совершаются экономические преступления. Среди них внесение заведомо ложных сведений в документы, что приводит к уменьшению заработной платы заключенных. Еще одним распространенным преступлением является хищение имущества или товара таких предприятий работниками, которые не являются осужденными», – отмечает Минюст.Следственные подразделения Государственной уголовно-исполнительной службы будут сформированы в течение января и февраля 2017 года. До этого времени расследовать преступления в пенитенциарной системе продолжит Национальная полиция.Напомним, с принятием нового Уголовного процессуального кодекса Украины в 2012 году был отменен такой институт как «органы дознания». В систему этих органов входили и начальники учреждений исполнения наказаний, следственных изоляторов. Они выполняли функции органа дознания, в частности по делам о преступлениях, совершенных в расположении указанных учреждений.