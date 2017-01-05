В Харькове сожгли автомобиль

С соответствующим заявлением в Слободской отдел полиции обратился 38-летний владелец машины.
На место выехала следственно-оперативная группа. Установлено, что огнем был поврежден салон транспортного средства. Пострадавших нет. Информация внесена в Журнал единого учета, сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Харьковской области.
Обстоятельства происшествия устанавливаются, проводятся экспертизы.
Как сообщили в Главном управлении Госслужбы по ЧС Украины в Харьковской области, когда спасатели прибыли на место, увидели, что огнем был охвачен салон автомобиля на площади 1,5 кв.м. Переднее боковое стекло со стороны водителя было разбито.
Спасатели с помощью подручных средств уже через несколько минут потушили огонь. Причина возникновения пожара в автомобиле и убытки устанавливаются.