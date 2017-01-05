На севере Германии бушует мощное наводнение

На севере Германии, в федеральных землях Шлезвиг-Гольштейн и Мекленбург-Передняя Померания объявлен режим чрезвычайного положения из-за ураганного ветра.

Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на dpa, на улицах в городах Любек, Росток, Варнемюнде и Висмар вечером в среду, 4 января, были зафиксированы затопления. Повреждены десятки зданий. В Любеке по меньшей мере 8 автомобилей были вытащены из затопленных территорий. Пешие подходы к центральным районам городов оказались перекрыты. Наводнение может стать крупнейшим за последние 10 лет.Метеорологи не исключают, что уровень воды в городах поднимется еще на 10 сантиметров. В Любеке, Висмаре и Ростоке уровень уже превысил норму более чем на полтора метра. При этом ураганный ветер немного стих, как сообщает телевещатель ARD. На острове Рюген один из районов коммуны Гагер оказался отрезанным от остальной части острова. Еще на одном острове Германии - Узедоме - повреждения оказались более существенными.На востоке и юге страны не исключены сильные снегопады и ливни с градом. В пятницу по всей Германии ожидаются морозы до минус 7 градусов, а в горах - до минус 20.