В Украине заработал Высший совет правосудия

В четверг, 5 января, Закон "О Высшем совете правосудия" вступил в силу, то есть на следующий день после его опубликования в официальной газете Верховной Рады "Голос Украины".

Этот закон был принят 21 декабря 2016 года, его автором является президент Петр Порошенко. 3 января документ поступил в парламент с подписью главы государства.Высший совет правосудия (ВСП) создается путем реорганизации Высшего совета юстиции. В течение 20 дней, то есть до 26 января, Высший совет юстиции должен создать комиссию по реорганизации.Документом определяется статус Высшего совета правосудия как коллегиального независимого органа государственной власти и судейского самоуправления, финансируется государственным бюджетом. Совет работает над назначением и увольнением судей, дисциплинарными производствами относительно них и согласовывает задержание или арест служителей Фемиды и тому подобное.В нее входят 21 член, 10 из которых избираются съездом судей, по 2 делегируют президент, Верховная Рада, адвокаты, прокуроры и преподаватели юридических научных и учебных учреждений. Председатель Верховного суда входит в состав ВСП по должности.Решение совета можно обжаловать только в Верховном Суде.Кроме того, Законом о ВСП также увеличивается срок полномочий генерального прокурора с 5 до 6 лет.С 1 января 2017 года предлагается установить вознаграждение членам ВСП в размере должностного оклада судей Верховного Суда с коэффициентом 1,5.