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Что произошло с радиационным фоном на ЧАЭС после установки Арки

Что произошло с радиационным фоном на ЧАЭС после установки Арки
Радиационный фон на промышленной площадке вокруг разрушенного четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС снизился вдвое в результате надвижения Арки в конце 2016 года.
"Хоть до завершения строительства нового безопасного конфайнмента и ввода систем в проектный режим остается еще год, надвижка Арки уже повлияла на текущую безопасность объекта. После установки НБК в проектное положение мощность дозы вокруг Арки снизилась более чем в два раза", - рассказал замдиректора по объекту Укрытие Сергей Кондратенко, пишет пресс-служба сайта ЧАЭС.

Установка Арки позволила исключить попадание атмосферных осадков внутрь объекта, что раньше было главным фактором эрозии и разрушения строительных конструкций, а также переноса радиоактивных веществ. Важным фактором в части повышения безопасности Укрытия теперь является отсутствие снега на крыше и давления ветра на стены объекта.

Авария на ЧАЭС случилась ночью 26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке станции, где произошло расплавление активной зоны реактора с его тепловым взрывом и последующим интенсивным выбросом в окружающую среду значительных объемов радиоактивных материалов.

Строительство укрытия стартовало в конце 2010 года. К работе над Аркой высотой 110 м, шириной 257 м и длиной 164 м были привлечены 10 тысяч специалистов из 40 стран. Для строительства свои усилия вместе с Украиной объединили 28 стран-доноров, которые собрали более 1 млрд 417 млн евро.

В ноябре 2017 года НБК введут в эксплуатацию и начнется демонтаж нестабильных конструкций Саркофага.

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