Сенат США готовит законопроект о новых санкциях против РФ

Группа сенаторов США от обеих партий готовит законопроект о дополнительных санкциях по линии Конгресса против России в связи с хакерскими атаками на американские институты и из-за действий в Украине и Сирии.

Как сообщает «Голос Америки», законодатели подтвердили информацию относительно законопроекта, когда Сенат собрался на новую сессию Конгресса.Сенатор Бен Кардин, ведущий демократ в Комитете по международным отношениям, заявил журналистам на Капитолийском холме во вторник, что он работает над законопроектом вместе с «большой группой» сенаторов, в которую входят и демократы, и республиканцы. Он выразил надежду, что законопроект будет обнародован на этой неделе.«Это будет всеобъемлющий законопроект, который будет содержать разрешение Конгресса на введение дополнительных санкций против России», – сказал Кардин.Белый дом и разведывательное сообщество США уверены, что Москва пыталась вмешаться в ход выборов в США с помощью хакерских атак на политические организации Демократической партии и попыток посеять недоверие к правительству США.Кардин сообщил, что законопроект будет частично сосредоточен на действиях России в Восточной Европе, включая аннексию украинского Крыма, а также ее роли на Ближнем Востоке, где Москва поддерживает режим Башара аль-Асада в Сирии.Кардин не уточнил, заставит ли законопроект новоизбранного президента Дональда Трампа принять решение о санкциях или он закрепит те санкции, которые были объявлены Белым домом на прошлой неделе и которые Трамп при желании сможет отменить после вступления на должность.«Он дополнит действия Белого дома и пойдет дальше, – пояснил Кардин. – Он является дополнением, но существует принцип разделения властей».Напомним, в конце декабря США выслали из страны 35 российских дипломатов и ввели новые санкции против России. Власть заявила, что это ответ на российские кибератаки.