Харьков

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В Харькове ожидается большой снег

В Харькове ожидается большой снег
В связи с ухудшением погоды в Харьковской облгосадминистрации собрали оперативный штаб с участием представителей всех служб, отвечающих за жизнедеятельность области.
Для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации на заседании штаба утвержден порядок взаимодействия подразделений Харьковской облгосадминистрации, Службы автомобильных дорог, ГП «Харьковский облавтодор», Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области, информирует пресс-служба ХОГА.

Как сообщила начальник Харьковского регионального гидрометцентра Валентина Андриенко, в связи с выходом южного циклона на территорию Украины 6-7 января в Харьковской области ожидается ухудшение погодных условий. Днем 6 января и ночью 7-го ожидается сильный снег, метель, налипание мокрого снега, гололед. Ветер северо-восточный, 15-20 м/с. Температура будет колебаться от 7-12 градусов мороза 6 января до -4... + 1 градусов днем ​​7-го. Потепление и перемена осадков на дождь могут привести к намерзанию мокрого снега на переохлажденной поверхности дорог. К 9 января температура снова понизится до 5-10 градусов мороза.

Для того, чтобы такие условия не вызвали перебоев в движении транспорта, в Службе автомобильных дорог Харьковской области для обработки дорожного покрытия заготовили 77,7 тыс. т песка (100% плана), 11,2 тыс. т соли (100% плана).

К работе готовы 314 единиц техники, а также создан 10-дневный резервный запас ГСМ: 10 тонн бензина и 31,45 тонн дизтоплива. В случае непредвиденных ситуаций служба заключила 117 договоров на привлечение дополнительной техники с предприятиями районов.

– В полном объеме подготовлены площадки для временной стоянки транспортных средств (18 шт), производственные базы (стационарные – 5 шт, временные площадки – 43 шт), тупики, запасы зимней спецодежды и обуви. Кроме того, к работе в период неблагоприятных погодных условий готовы 56 пунктов обогрева, – доложил начальник Службы автодорог области Евгений Зражевец.

Также он отметил, что для информирования участников дорожного движения в неблагоприятный период на территории области установлены дорожные знаки «Скользкая дорога» с табличками «Гололед» – 2897 шт.

О готовности к работе объектов жилищно-коммунального хозяйства области в сложных погодных условиях доложил директор Департамента ЖКХ и развития инфраструктуры ХОГА Сергей Магдисюк.

– На сегодняшний день на отопление работает 780 котельных, отапливается 8381 жилой дом с централизованным отоплением, а также объекты социальной сферы: 709 детских садов, 790 школ и 1035 объектов охраны здоровья. Все котельные работают в штатном режиме. Для реагирования на случай чрезвычайных аварийных ситуаций и оперативного взаимодействия в департаменте, а также на коммунальных предприятиях области круглосуточно работают диспетчерские службы, – рассказал Сергей Магдисюк.

По информации «Харьковоблэнерго», на случай чрезвычайных ситуаций на электросетях области предприятием сформирован аварийный запас: опор – 300 штук, кабельно-проводной продукции – 24 км, силовых трансформаторов – 20 штук.

– 35 аварийных бригад «Харьковоблэнерго» (175 человек) работают в круглосуточном режиме. Также круглосуточно работают диспетчерские. Резервные бригады переведены на усиленный режим работы. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных погодными условиями, дополнительно будут задействованы силы и средства компании: 1123 работника и 470 единиц техники, – сообщил начальник Управления топливно-энергетического комплекса ХОГА Алексей Белоцкий.

По результатам совещания районным администрациям области поручили также подготовиться к ухудшению погодных условий: развернуть дополнительные пункты обогрева, организовать пункты приема и выдачи теплых вещей, раздачи горячей еды для социально незащищенных слоев населения.

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