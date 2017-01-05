В Харькове ожидается большой снег

Для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации на заседании штаба утвержден порядок взаимодействия подразделений Харьковской облгосадминистрации, Службы автомобильных дорог, ГП «Харьковский облавтодор», Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области, информирует пресс-служба ХОГА
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Как сообщила начальник Харьковского регионального гидрометцентра Валентина Андриенко, в связи с выходом южного циклона на территорию Украины 6-7 января в Харьковской области ожидается ухудшение погодных условий
. Днем 6 января и ночью 7-го ожидается сильный снег, метель, налипание мокрого снега, гололед. Ветер северо-восточный, 15-20 м/с. Температура будет колебаться от 7-12 градусов мороза 6 января до -4... + 1 градусов днем 7-го. Потепление и перемена осадков на дождь могут привести к намерзанию мокрого снега на переохлажденной поверхности дорог. К 9 января температура снова понизится до 5-10 градусов мороза.
Для того, чтобы такие условия не вызвали перебоев в движении транспорта, в Службе автомобильных дорог Харьковской области для обработки дорожного покрытия заготовили 77,7 тыс. т песка (100% плана), 11,2 тыс. т соли (100% плана).
К работе готовы 314 единиц техники, а также создан 10-дневный резервный запас ГСМ: 10 тонн бензина и 31,45 тонн дизтоплива. В случае непредвиденных ситуаций служба заключила 117 договоров на привлечение дополнительной техники с предприятиями районов.
– В полном объеме подготовлены площадки для временной стоянки транспортных средств (18 шт), производственные базы (стационарные – 5 шт, временные площадки – 43 шт), тупики, запасы зимней спецодежды и обуви. Кроме того, к работе в период неблагоприятных погодных условий готовы 56 пунктов обогрева, – доложил начальник Службы автодорог области Евгений Зражевец.
Также он отметил, что для информирования участников дорожного движения в неблагоприятный период на территории области установлены дорожные знаки «Скользкая дорога» с табличками «Гололед» – 2897 шт.
О готовности к работе объектов жилищно-коммунального хозяйства области в сложных погодных условиях доложил директор Департамента ЖКХ и развития инфраструктуры ХОГА Сергей Магдисюк.
– На сегодняшний день на отопление работает 780 котельных, отапливается 8381 жилой дом с централизованным отоплением, а также объекты социальной сферы: 709 детских садов, 790 школ и 1035 объектов охраны здоровья. Все котельные работают в штатном режиме. Для реагирования на случай чрезвычайных аварийных ситуаций и оперативного взаимодействия в департаменте, а также на коммунальных предприятиях области круглосуточно работают диспетчерские службы, – рассказал Сергей Магдисюк.
По информации «Харьковоблэнерго», на случай чрезвычайных ситуаций на электросетях области предприятием сформирован аварийный запас: опор – 300 штук, кабельно-проводной продукции – 24 км, силовых трансформаторов – 20 штук.
– 35 аварийных бригад «Харьковоблэнерго» (175 человек) работают в круглосуточном режиме. Также круглосуточно работают диспетчерские. Резервные бригады переведены на усиленный режим работы. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных погодными условиями, дополнительно будут задействованы силы и средства компании: 1123 работника и 470 единиц техники, – сообщил начальник Управления топливно-энергетического комплекса ХОГА Алексей Белоцкий.
По результатам совещания районным администрациям области поручили также подготовиться к ухудшению погодных условий: развернуть дополнительные пункты обогрева, организовать пункты приема и выдачи теплых вещей, раздачи горячей еды для социально незащищенных слоев населения.