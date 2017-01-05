В Харькове ожидается большой снег 5 января 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

В связи с ухудшением погоды в Харьковской облгосадминистрации собрали оперативный штаб с участием представителей всех служб, отвечающих за жизнедеятельность области.