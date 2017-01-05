Экономика

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НБУ купил на аукционе более 90 миллионов долларов

НБУ купил на аукционе более 90 миллионов долларов
Чтобы предотвратить чрезмерные колебания обменного курса гривны и одновременно пополнить международные резервы, Национальный банк Украины 5 января провел аукцион по покупке валюты объемом до 100 млн долларов.
После окончания аукциона Нацбанк сообщил, что купил 67,8 млн долларов при предложении 69,3 млн долларов.

Минимальный курс покупки инвалюты составил 26,23 гривен за доллар, тогда как отдельные банки хотели продать регулятору валюту по курсу 26,35.

Таким образом, в январе НБУ купил на аукционах 91,6 млн долларов.

Как отмечается в сообщении регулятора, на этой неделе на межбанковском валютном рынке наблюдается временная избыточное предложение иностранной валюты, которое сформировалась в результате стечения новогодних выходных дней в Украине с рабочими днями в США и Европе.

В течение этих дней валютная выручка продолжала поступать через корреспондентские счета украинских банков в США и Европе и накапливалась для продажи в первые послепраздничные рабочие дни. Как следствие, предложение валюты на этой неделе преобладает над спросом.

Напомним, на этой неделе Национальный банк провел два аукциона по покупке валюты, во время которых приобрел 23,8 млн долларов для пополнения международных резервов.

Курс гривны на межбанке вчера укрепился на 48 коп. до 26,70 гривны за доллар.

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