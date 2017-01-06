Харьков

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На Крещение в источниках Харькова освятят воду: список

На Крещение в источниках Харькова освятят воду: список
В день Крещения Господня, 19 января, священнослужители освятят воду в харьковских водоемах и источниках.
Освящение будет проходить у девяти водоемов, сообщала в пресс-службе Харьковского горсовета. Церемонии проведут священнослужители Украинской православной церкви и Украинской православной церкви Киевского патриархата.

График освящения воды на источниках Харькова 19 января 2017 года

9.00 - 14.00  - Источник в Саржином яру - митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий (УПЦ)
9.00 - 12.00 - Источник в м / р Вишневом, пос. Жуковского - священник (УПЦ КП)
12.00 - 14.00 - Источник в м / р Вишневом, пос. Жуковского - протоиерей Тарасий Войтенко (УПЦ)
11.00 - 16.00 - Источник на ул. Клочковской (район ул. Алексеевской) - иерей Иоанн Левчук (УПЦ)
12.00 - 14.00 - Источник на ул. Минераловодского (Тюрина дача) - протоиерей Валентин Ковальчук (УПЦ)
11.00 - 13.00 - Источник на ул. Тимуровцев - протоиерей Геннадий Бабенко (УПЦ)
8.00 - 15.00 - Источник на ул. Родниковой (Ул. Бучмы) - протоиерей Валерий Полевой (УПЦ)
8.00 - 15.00 - Источник на ул. Метростроителей (район городской поликлиники № 10) Манжосов яр - протоиерей Валерий Полевой (УПЦ)
10.00 - 14.00 - На р. Харьков в пгт. Большая Даниловка - протоиерей Андрей Кирьянчук (УПЦ)
9.00 - 15.00 - Источник на перекрестке ул. Печенежской и просп. Льва Ландау - епископ Харьковский и Богодуховский Митрофан (УПЦ КП)

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