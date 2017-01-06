На Крещение в источниках Харькова освятят воду: список

Освящение будет проходить у девяти водоемов, сообщала в пресс-службе Харьковского горсовета
. Церемонии проведут священнослужители Украинской православной церкви и Украинской православной церкви Киевского патриархата.
График освящения воды на источниках Харькова 19 января 2017 года
9.00 - 14.00
- Источник в Саржином яру - митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий (УПЦ)
9.00 - 12.00
- Источник в м / р Вишневом, пос. Жуковского - священник (УПЦ КП)
12.00 - 14.00
- Источник в м / р Вишневом, пос. Жуковского - протоиерей Тарасий Войтенко (УПЦ)
11.00 - 16.00
- Источник на ул. Клочковской (район ул. Алексеевской) - иерей Иоанн Левчук (УПЦ)
12.00 - 14.00
- Источник на ул. Минераловодского (Тюрина дача) - протоиерей Валентин Ковальчук (УПЦ)
11.00 - 13.00
- Источник на ул. Тимуровцев - протоиерей Геннадий Бабенко (УПЦ)
8.00 - 15.00
- Источник на ул. Родниковой (Ул. Бучмы) - протоиерей Валерий Полевой (УПЦ)
8.00 - 15.00
- Источник на ул. Метростроителей (район городской поликлиники № 10) Манжосов яр - протоиерей Валерий Полевой (УПЦ)
10.00 - 14.00
- На р. Харьков в пгт. Большая Даниловка - протоиерей Андрей Кирьянчук (УПЦ)
9.00 - 15.00
- Источник на перекрестке ул. Печенежской и просп. Льва Ландау - епископ Харьковский и Богодуховский Митрофан (УПЦ КП)