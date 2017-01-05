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В «ЛандауЦентре» открылась комната высоких энергий: фото-факты

В «ЛандауЦентре» открылась комната высоких энергий: фото-факты
Катушка Тесла, лестница Иакова и оборудование для занятий по темам «Электричество» и «Разряды напряжений» – и все это на 22 квадратных метрах в одном из старейших университетов Восточной Европы.
Комната высоких энергий – образовательный проект учебного центра «ЛандауЦентр» ХНУ имени В. Н. Каразина - открылась 5 января.



На открытие приехали дети из многодетных семей. Ребята зарядились позитивными эмоциями, а представители центра были рады рассказать об изобретениях, которые изменили жизнь человечества.



«Изобретение, напряжение в котором достигает полумиллиона вольт, по-настоящему завораживает! Особенно когда осознаешь, что открытие сделано еще в 1891 году. А теперь на него можно посмотреть в Харькове! При соблюдении техники безопасности приборы не могут причинить вред. Мы установили специальную металлическую сетку (клетку Фарадея), которая поглощает заряд, и сделали стеклянную перегородку для защиты от ультрафиолетового излучения», - рассказывает Виктория Круглова, директор «ЛандауЦентра».



Комната высоких энергий и «ЛандауЦентр» работает со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00.

«ЛандауЦентр» – первый в Украине приуниверситетский центр интерактивной науки. Сначала он представлял собой комнату, где раз в месяц выставлялись экспонаты разных кафедр университета. С момента открытия в 2014 году центр существенно расширился. В сентябре 2015 года всем желающим стали доступны новые отремонтированные помещения и собственная экспозиционная база из 60 экспонатов. 

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