В «ЛандауЦентре» открылась комната высоких энергий: фото-факты

Катушка Тесла, лестница Иакова и оборудование для занятий по темам «Электричество» и «Разряды напряжений» – и все это на 22 квадратных метрах в одном из старейших университетов Восточной Европы.

«ЛандауЦентр» – первый в Украине приуниверситетский центр интерактивной науки. Сначала он представлял собой комнату, где раз в месяц выставлялись экспонаты разных кафедр университета. С момента открытия в 2014 году центр существенно расширился. В сентябре 2015 года всем желающим стали доступны новые отремонтированные помещения и собственная экспозиционная база из 60 экспонатов.

Комната высоких энергий – образовательный проект учебного центра «ЛандауЦентр» ХНУ имени В. Н. Каразина - открылась 5 января.На открытие приехали дети из многодетных семей. Ребята зарядились позитивными эмоциями, а представители центра были рады рассказать об изобретениях, которые изменили жизнь человечества.«Изобретение, напряжение в котором достигает полумиллиона вольт, по-настоящему завораживает! Особенно когда осознаешь, что открытие сделано еще в 1891 году. А теперь на него можно посмотреть в Харькове! При соблюдении техники безопасности приборы не могут причинить вред. Мы установили специальную металлическую сетку (клетку Фарадея), которая поглощает заряд, и сделали стеклянную перегородку для защиты от ультрафиолетового излучения», - рассказывает Виктория Круглова, директор «ЛандауЦентра».Комната высоких энергий и «ЛандауЦентр» работает со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00.