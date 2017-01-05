Происшествия

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Под Харьковом в снегу застряла скорая

Под Харьковом в снегу застряла скорая
4 января в Харьковской области спасатели освободили из снежных заносов три автомобиля.
По данным Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области, около 20:00 служащие 67-й спасательной части вытащили автомобиль скорой, который застрял в снежном перемете на скользкой дороге в поселке Высоком Харьковского района.

В 21:59 спасатели Двуречанского района выехали, чтобы отбуксировать пожарным автомобилем повышенной проходимости два автомобиля. При этом микроавтобус Fiat Ducato тянул на буксире сломанный «УАЗ Патриот». В машинах, застрявших возле с.Новоегоровка в 35 км от Двуречной, находились 4 человека. Спасатели протащили автомобили на расчищенную дорогу, дальше они поехали сами.

Как сообщал «Вечерний Харьков», в ближайшие дни в городе и области, по прогнозам синоптиков, ожидается ухудшение погодных условий. Днем 6 января и ночью 7-го ожидается сильный снег, метель, налипание мокрого снега, гололед. Ветер северо-восточный, 15-20 м/с. Температура будет колебаться от 7-12 градусов мороза 6 января до -4... + 1 градусов днем ​​7-го. Потепление и перемена осадков на дождь могут привести к намерзанию мокрого снега на переохлажденной поверхности дорог. К 9 января температура снова понизится до 5-10 градусов мороза.

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