Общество

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Региональная общественная приемная министра обороны на Харьковщине в прошлом году помогла двум сотням людей

Региональная общественная приемная министра обороны на Харьковщине в прошлом году помогла двум сотням людей
Специалисты решили актуальные проблемы более 70 военнослужащих, членов их семей или рядовых граждан, по различным вопросам проконсультировали 180 человек.
В прошлом году в работе представительства Главы оборонного ведомства активное участие принимали офицеры Восточного территориального юридического отдела Министерства обороны Украины, члены Всеукраинской общественной организации «Женская сила Украины», а также несколько раз с посетителями работали должностные лица отдела по работе с гражданами и доступа к публичной информации Министерства обороны Украины.

По словам чиновников приемной, подавляющее большинство посетителей составляли военные пенсионеры или демобилизованные воины, которых интересовали вопросы социальных выплат, предоставления статуса участника антитеррористической операции или учета бесквартирных военнослужащих.

– Всем посетителям, которые к нам официально обратились с серьезными проблемами, мы помогли. При этом, примерно 85% насущных трудностей мы решили на региональном уровне с помощью военных юристов и чиновников местных органов самоуправления. Остальные письма граждан мы соответствующим образом направили в Киев, где их рассмотрели и оперативно решили, – отметил ответственный за работу Региональной приемной Министра обороны Украины офицер Харьковского областного военкомата подполковник Игорь Плугатор.

Как отмечает начальник РМЦ МО Украины Дмитрий Горбунов, в 2017-м специалисты Главы оборонного ведомства в Харькове планируют выезды в крупные города промышленного региона, где на базе районных военкоматов будут общаться с посетителями.

Справка
Региональная общественная приемная Министра обороны Украины в Харькове расположена по адресу: улица Коцарская, 56, комната № 213.
График работы: понедельник-пятница с 8:30 до 17:00 без перерыва на обед.
Выходные дни: суббота и воскресенье.
Телефон/факс: (057) 712-49-60.
E-mail: voshovk@ukr.net.

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