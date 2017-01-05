Британскую королеву Елизавету II чуть не застрелили в собственном дворце

Королеву Великобритании Елизавету II случайно чуть не застрелил охранник Букингемского дворца.

Как рассказал сам гвардеец, иногда 90-летняя королева долго не может заснуть, поэтому надевает плащ и прогуливается вокруг дворца. Той ночью, примерно в 3 часа, он увидел силуэт в темноте. Спросив у незнакомца, кто он, охранник понял, что это королева, сообщает The Times."Черт побери, Ваше Величество, я едва не застрелил вас", - воскликнул мужчина, ожидая выговор.Однако в ответ королева успокоила его, пообещав предупреждать гвардейца телефону про свои ночные прогулки."Тогда вам не придется в меня стрелять", - добавила Елизавета II.Напомним, что она возглавляет страну вот уже 64 года. Это дольше предыдущего рекорда, установленного ее прабабушкой, королевой Викторией. И это не единственный рекорд Елизаветы.Елизавета II возглавила Великобританию в 25 лет и установила сразу несколько рекордов:- стала первым британским монархом, посетившим Австралию и Новую Зеландию;- осуществила рекордное количество путешествий - 270 официальных визитов в 128 стран мира;- за время ее правления сменилось 12 премьер-министров.