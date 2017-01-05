Специалисты объяснили, почему спонтанный отдых лучше запланированного. Все дело в том, что мозг связывает планирование с работой, из-за чего человек не может расслабиться.

Американские ученые провели исследование и проанализировали уровень полученного удовольствия участников эксперимента от заранее запланированного и продуманного отдыха и от спонтанного свободного времяпрепровождения. Выяснилось, что человеку отдыхается намного лучше, если не было четкого предварительного планирования.Специалисты объясняют это тем, что любое планирование мозг воспринимает как работу, как принуждение и в какой-то мере ограничение. Для мозга нет разницы, что планирует человек - встречу в офисе для обсуждения договора или поездку на рыбалку. В то же время, если человеку неожиданно подвернется случай съездить на рыбалку или отдохнуть другим спонтанным способом, это произведет на него более приятные впечатления, а значит, он сможет расслабиться и лучше отдохнуть.Более того, ученые даже нашли формулу для эффективного свободного времяпрепровождения. Например, чтобы получить наибольшее удовольствие от встречи с друзьями вечером, нужно это мероприятие обсудить утром, а после 17 часов проговорить все детали для дальнейшей встречи.