Харьков

  • 201
    •  / 

Грипп не испортил праздник большинству харьковчан

Грипп не испортил праздник большинству харьковчан
Жители Харьковской области стали меньше болеть ОРВИ и гриппом. Но расслабляться не время.
Как сообщает ГУ «Харьковский областной лабораторный центр Министерства охраны здоровья Украины», на 52 неделе эпидсезона — с 26 декабря по 1 января — ОРВИ и гриппом в области заболели 10 363 человека, из них 51% — дети до 17 лет. По сравнению с предыдущей неделей количество заболевших и темп прироста заболеваемости уменьшились, а среди детей заболеваемость снизилась более чем на 34%. По количеству заболевших в регионе лидирует Коломакский район, меньше всего заболели в Первомайском. В течение 52-й недели госпитализированы 310 жителей области, из них 212 (68,4%) — дети до 17 лет. Но в целом в районах области показатель заболеваемости не превышает порогового уровня.

В Харькове с 26 декабря по 1 января заболели 7023 человека, из них 51% — дети. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость ОРВИ и гриппом тоже снизилась, превышения показателя эпидемического порога специалисты ХОЛЦ МОЗ Украины не отмечают.

При проведении лабораторного обследования методом иммунофлюоресцентной микроскопии 137 больных с подозрением на грипп и ОРВИ положительные результаты выявлены у 66 человек. Главным виновником заболеваемости является вирус парагриппа, обнаруженный почти у 41% больных, у 34,9% выявлены РС-вирус и более чем у 24% заболевших обнаружен аденовирус. У восьми человек (38,1%) обнаружен вирус гриппа А (Н3N2).

К слову, в Харьковской области на предыдущей неделе (с 19 по 25 декабря) специалисты тоже отмечали уменьшение количества заболевших ОРВИ и гриппом и по количеству заболевших область занимала самое последнее место в Украине. Но расслабляться не время. По данным Минздрава, накануне нового года эпидемический порог был превышен в 21 области Украины и в Киеве.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей6 января

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.4005 грн
100 USD 2669.24 грн
100 EUR 2785.88 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи