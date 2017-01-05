Грипп не испортил праздник большинству харьковчан

Жители Харьковской области стали меньше болеть ОРВИ и гриппом. Но расслабляться не время.

Как сообщает ГУ «Харьковский областной лабораторный центр Министерства охраны здоровья Украины», на 52 неделе эпидсезона — с 26 декабря по 1 января — ОРВИ и гриппом в области заболели 10 363 человека, из них 51% — дети до 17 лет. По сравнению с предыдущей неделей количество заболевших и темп прироста заболеваемости уменьшились, а среди детей заболеваемость снизилась более чем на 34%. По количеству заболевших в регионе лидирует Коломакский район, меньше всего заболели в Первомайском. В течение 52-й недели госпитализированы 310 жителей области, из них 212 (68,4%) — дети до 17 лет. Но в целом в районах области показатель заболеваемости не превышает порогового уровня.В Харькове с 26 декабря по 1 января заболели 7023 человека, из них 51% — дети. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость ОРВИ и гриппом тоже снизилась, превышения показателя эпидемического порога специалисты ХОЛЦ МОЗ Украины не отмечают.При проведении лабораторного обследования методом иммунофлюоресцентной микроскопии 137 больных с подозрением на грипп и ОРВИ положительные результаты выявлены у 66 человек. Главным виновником заболеваемости является вирус парагриппа, обнаруженный почти у 41% больных, у 34,9% выявлены РС-вирус и более чем у 24% заболевших обнаружен аденовирус. У восьми человек (38,1%) обнаружен вирус гриппа А (Н3N2).К слову, в Харьковской области на предыдущей неделе (с 19 по 25 декабря) специалисты тоже отмечали уменьшение количества заболевших ОРВИ и гриппом и по количеству заболевших область занимала самое последнее место в Украине. Но расслабляться не время. По данным Минздрава, накануне нового года эпидемический порог был превышен в 21 области Украины и в Киеве.