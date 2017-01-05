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В Харьковской области зафиксировано огромное количество контрактников

В Харьковской области зафиксировано огромное количество контрактников
В прошлом году региональными военкоматами для прохождения военной службы по контракту в ВСУ были успешно отобраны около 3300 человек.
Таким образом, Харьковская область по количеству отобранных призывников-контрактников в 2016 году заняла второе место среди регионов страны, уступив лишь Днепропетровщине.

– За прошедший год мы направили в войска рекордное за всю историю независимой Украины количество воинов-контрактников или примерно столько, сколько в течение последних 8-10 лет. При этом каждый четвертый имеет опыт участия в боевых действиях. То есть ряды нашего войска пополнились подготовленными воинами. Замечу, что с укреплением социальных гарантий, предусмотренных для профессиональных военных, харьковчане стали больше интересоваться военной жизнью, – отметил военный комиссар Харьковского областного военного комиссариата полковник Юрий Калгушкин.

Другой рекорд в работе харьковских военкоматов в течение 2016-го заключается в большой активности женщин во время выбора военной профессии.

– Ранее на Харьковщине ежегодно решали стать воинами-контрактниками 35-40 девушек. В 2015-м же в армию их ушло уже 116, а в прошлом году в числе команд новобранцев было 224 женщины, – пояснил Юрий Калгушкин.

По словам офицеров Харьковского областного военного комиссариата, с недавних пор свой потенциал они сосредотачивают на массовых информационных кампаниях и поисках креативных методов доведения всех преимуществ армейской жизни над гражданскими профессиями. Агитаторы военкоматов в качестве главной цели ставят не только разъяснение порядка прохождения службы по контракту, а и поднятие уровня престижа военной службы в целом.

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