В Харьковской области зафиксировано огромное количество контрактников

В прошлом году региональными военкоматами для прохождения военной службы по контракту в ВСУ были успешно отобраны около 3300 человек.

Таким образом, Харьковская область по количеству отобранных призывников-контрактников в 2016 году заняла второе место среди регионов страны, уступив лишь Днепропетровщине.– За прошедший год мы направили в войска рекордное за всю историю независимой Украины количество воинов-контрактников или примерно столько, сколько в течение последних 8-10 лет. При этом каждый четвертый имеет опыт участия в боевых действиях. То есть ряды нашего войска пополнились подготовленными воинами. Замечу, что с укреплением социальных гарантий, предусмотренных для профессиональных военных, харьковчане стали больше интересоваться военной жизнью, – отметил военный комиссар Харьковского областного военного комиссариата полковник Юрий Калгушкин.Другой рекорд в работе харьковских военкоматов в течение 2016-го заключается в большой активности женщин во время выбора военной профессии.– Ранее на Харьковщине ежегодно решали стать воинами-контрактниками 35-40 девушек. В 2015-м же в армию их ушло уже 116, а в прошлом году в числе команд новобранцев было 224 женщины, – пояснил Юрий Калгушкин.По словам офицеров Харьковского областного военного комиссариата, с недавних пор свой потенциал они сосредотачивают на массовых информационных кампаниях и поисках креативных методов доведения всех преимуществ армейской жизни над гражданскими профессиями. Агитаторы военкоматов в качестве главной цели ставят не только разъяснение порядка прохождения службы по контракту, а и поднятие уровня престижа военной службы в целом.