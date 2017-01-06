Проекты-2017: что нового появится в Харькове

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Улиц станет больше

По словам ответственного секретаря городской комиссии по вопросам топонимики и охране историко-культурной среды Алексея Хорошковатого в 2017 году на окраине города — за микрорайоном «Горизонт» — появятся новые улицы и переулки.

Упор — на лед

В Харькове будут производить трамваи?

Окна — как иллюминаторы

В 2017 году будет сдано около 200 объектов

Согласно Программе экономического и социального развития Харьковской области на 2017 год, около двухсот объектов нужно сделать в первую очередь: 20 — в сфере здравоохранения, 55 — в сфере ЖКХ, 11 — спортивных сооружений, 11 — топливно-энергетических, 88 — в сфере образования и 11 — в сфере культуры и туризма.



Кроме того, у харьковской детворы появится возможность посещать детский сад, который будет работать по методике Комаровского. Как сообщил на своей странице в «Фейсбук» доктор Евгений Комаровский, новый садик на Салтовском шоссе будет иметь группы — ясельную, среднюю и подготовительную.



— Поддержание правильной температуры и влажности, кормление по аппетиту и соблюдение питьевого режима, максимум прогулок при любой погоде, спорт и интересный досуг. Летом в распоряжении детей большой бассейн под открытым небом, зимой — лыжи и хоккей, круглый год — экскурсии в интересные места города, — описывают условия для детворы на официальной странице детского сада.

Одним из главных приоритетов в 2017 году остается продолжение реконструкции филармонии, в частности зала, рассчитанного более чем на 800 человек.— Основные работы по ремонту пройдут в 2017 году, но завершение планируется в конце 2018 года, — отметил замдиректора Департамента экономики и международных отношений ХОГА Александр Лукашов. — В основном ремонт проходит за средства Государственного фонда регионального развития при софинансировании из областного бюджета. Объем предполагаемого финансирования из фонда в 2017 году — 130 млн грн.Возможно, в уже в нынешнем году харьковчане и гости города уже будут гулять и в обновленном саду им. Шевченко.— В новом году, я уверен, здесь будет масса людей, которые смогут отдыхать и на лужайках, и на газонах. И будут любоваться красотами сада Шевченко, который мы для них делаем, — заявил первый заместитель городского головы Игорь Терехов осенью 2016-го.Кроме того, в этом году планируется отремонтировать три памятника архитектуры в области: Госпром, Шаровскую усадьбу и комплекс «Змиевки».— Готовим пакет документов, которые дадут возможность внести наши памятники в государственный реестр, потому что без этого сложно решить финансовые вопросы, — пояснил начальник Департамента архитектуры ХОГА Михаил Рабинович.Также в новом году харьковчане получат капитально отремонтированную аллею на Мемориале Славы в Лесопарке, а также реконструированное здание музея Национального мемориального комплекса «Высота маршала И. С. Конева».Презентуют в этом году в Харькове и новые социальные объекты. Например, «Социальный отель» (ул. Валентиновская, 23 г) — общежитие для переселенцев на 50 человек.— Ремонт помещения будет проходить за счет Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ), — уточнила директор Департамента труда и социальной политики горсовета Лариса Болгова.А в Харьковском перинатальном центре на Салтовском шоссе, 264 в этом году откроют новое реанимационное отделение для неотложной помощи преждевременно рожденным детям с низким весом.Еще один крупный объект должен быть достроен уже к апрелю — региональный центр админуслуг в формате Open Space на пр. Тракторостроителей, 144. Аналогов ему нет в Украине. Здесь харьковчане и жители области смогут получить почти четыреста пятьдесят услуг. Также в заведении будут принимать обращения на имя городского головы.— Формат Open Space предполагает отсутствие кабинетов, а посему услуги для посетителей будут предоставляться прозрачно, — заверяет директор Департамента административных услуг и потребительского рынка горсовета Виктория Китайгородская. — Ожидаемое количество обращений — порядка 2000 в день.Отдельно организуют условия для посетителей с ограниченными физическими возможностями, например слабослышащим будут помогать администраторы, владеющие языком жестов.Уже с января заработают два новых электронных сервиса для предпринимателей — на сайте Департамента административных услуг и потребительского рынка горсовета.— Один — бизнес-навигатор для предпринимателей, на котором будет размещена информация о предприятиях малого и среднего бизнеса, исследования маркетологов и статистические данные. Но сайт может быть полезен для всех харьковчан, так как можно будет найти информацию о торговых точках, ресторанах, кафе и других объектах сферы услуг, — пояснила Виктория Китайгородская. — Второй ресурс — «Помощь предпринимателю». На этом сервисе специалисты будут предоставлять предпринимателям онлайн-консультации.Кроме того, харьковчан будут прописывать по-новому — с января в Харькове запускают пилотный проект предварительной работы с документами. Желающий прописаться или выписаться может зайти на сайт Центра предоставления админуслуг, на вкладке «Административные услуги» выбрать «Регистрация места проживания» и отправить отсканированные документы.— Наш сотрудник обязан в течение самого короткого времени рассмотреть эти документы и предоставить ответ — документы в порядке либо в них что-то нужно исправить, — рассказал директор Департамента регистрации Харьковского горсовета Олег Дробот.Запланировано в наступившем году и строительство новых спортивных объектов, в частности Ледового дворца на Алексеевке на 5000 мест.— Харьков имеет школу олимпийского резерва по зимним видам спорта с тремя отделениями: хоккей, фигурное катание и шорт-трек. Но ледовой базы не хватает. Надеемся, что ледовый дворец хотя бы частично закроет потребность города, — сказал замдиректора Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского горсовета Константин Курашов.Кроме того, откроется велодром на Белгородском шоссе, где также появится клуб по месту жительства, который объединит велосипедистов, лыжников и легкоатлетов. А зимой он будет использоваться как лыжная база.Запланировали в мэрии и строительство в каждом районе города по два стадиона, а также — оборудование специальных детских и спортивных площадок, на которых смогут играть дети с особыми потребностями и заниматься спортом люди с инвалидностью. Первые две появятся в Центре реабилитации детей-инвалидов и инвалидов детства «Промінь» и в школе № 124.— Достижения наших паралимпийцев вызывают восхищение, поэтому мы попытаемся тему инваспорта развить и сделать таких площадок как можно больше, и не только для детей, — сообщил директор городского Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Чубаров.Обещают харьковчанам новации и в транспортной сфере.Так, в бюджете города на 2017 год предусмотрены 250,8 млн грн. на строительство третьей линии метрополитена – от ст. «Метростроителей» до ст. «Одесская».Приступят и к реализации проекта «Электронный билет», правда, пользоваться этой услугой можно будет только через полтора-два года.— Приобрести его можно будет на всех станциях метро, кроме того, появятся терминалы в городе, а также, думаю, будет налажена продажа в табачных киосках etc, — делится планами вице-мэр по вопросам инфраструктуры горсовета Евгений Водовозов.Также на этот год запланировано обновление парка горэлектротранспорта. В частности, планируется закупить 10 троллейбусов и отремонтировать 40 трамвайных вагонов.Не исключено, что по улицам города будет курсировать трамвай харьковского производства — об изготовлении первого образца заявил на последней сессии горсовета мэр Харькова Геннадий Кернес.— Мне показали один трамвай, мне понравился, — отметил он, правда, какое предприятие планирует производить трамваи, пока держится в секрете.Наверняка порадуют харьковчан и культурные проекты. Например, арт-пространство «Механика» планируют наконец-то открыть в мае 2017-го.— Это такой себе город в городе, где смогут собираться все творческие люди, и те, кто хочет прикоснуться к искусству, — рассказывает арт-директор и автор идеи «Механики» Сергей Рапахаус. — На территории пространства будет концертный холл, выставочный центр, коворкинг, хостел, площадка для экстремальных видов спорта и т.п. После открытия на «Механике» можно будет даже жить, сняв номер в хостеле. Кстати, в комнатах сделают иллюминаторы, из которых можно сверху наблюдать за происходящим на концертной площадке.Или первая в стране трюфельная ферма. По словам владельца одной из старейших в Бордо (Франция) трюфельных плантаций Эдуарда Эно, трюфели планируют выращивать в Фельдман-экопарке, где существуют необходимые для этого условия. На ферме можно будет проводить экскурсии.